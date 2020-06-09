Шатилов: Либеральные СМИ начали кампанию по оправданию Ефремова за ДТП

Оппозиционеры и либеральная общественность начали латентную информационную кампанию в защиту актера Михаила Ефремова, минувшей ночью устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Они пытаются добиться максимально мягкого наказания для артиста, известного своими антироссийскими высказываниями.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Вечером в понедельник Ефремов, управляя джипом Jeep Grand Cherokee в пьяном виде, выехал на встречную полосу на Садовом кольце в районе Смоленской площади и врезался в грузовую «Ладу». Актер не пострадал, тогда как водитель фургона, житель Рязани Сергей Захаров, спустя несколько часов после аварии скончался в больнице. Сам Ефремов признал, что в момент совершения ДТП он был пьян.

Казалось бы, двух мнений быть не может. Ефремов известен как любитель выпить, он не единожды был замешан в пьяных скандалах. Актер знает за собой эту слабость, а наличие больших доходов позволяло ему иметь личного водителя.

Однако Ефремов все же сел за руль в нетрезвом виде и в итоге убил человека. А немедленно после ДТП, как только стало известно, что его устроил известный своими оппозиционными взглядами актер, в либеральной тусовке начались разговоры на тему «Мишу жаль».

«Всех жаль. Семью погибшего жаль. Не от хорошей жизни он работал. И Мишу жаль, не он выбирал наследственность и тип психики», — написала, к примеру, в своем блоге Божена Рынска.

В ответ на это публицист Егор Холмогоров справедливо заметил, намекая на одно из высказываний Ефремова:

«Когда надо — они люди с хорошими лицами и доброкачественный генетический материал. Когда надо — не они выбирали наследственность и тип психики».

Среди сторонников либеральной идеи в соцсетях уже прозвучали конспирологические версии о том, что ДТП было подстроено и что Ефремову, дескать, что-то подлили в минералку. Все это якобы наказание за «смелую» гражданскую позицию лицедея. «Не случайно» и место, где актер выехал на «встречку», — рядом со зданием российского МИД.

«Помимо Ефремова в ДТП виноваты и московские власти, которые не установили отбойник (в итоге ровно такие ДТП, зачастую с жертвами, происходят в Москве каждый день)», — заявил в своем твиттере оппозиционный журналист Роман Доброхотов.

Но наиболее «тонко» работают по этой теме либеральные СМИ, в частности «Эхо Москвы». Казус Ефремова там обсуждается часами, и на первый взгляд может показаться, что ведущие пытаются придерживаться объективности. Однако, прислушавшись, нетрудно понять, в какую сторону они пытаются развернуть ситуацию.

Вот, например, что заявил ведущий сегодняшней утренней программы «Разворот» на «Эхе» Алексей Нарышкин:

«Умоляю вас, ну актеры, вы знаете актеров? Это творческие люди. Вы считаете, у одного Ефремова с этим проблемы? Только Ефремов может сесть в измененном состоянии за руль? Уверяю, если попался Ефремов, это не значит, что никто больше никогда не попадался. Просто эти истории… удавалось решить на месте, с помощью взятки или какой-то улыбки. Автографа, селфи и так далее. Я прекрасно представляю себе ситуацию, когда какого-то известного, очень известного, уважаемого артиста ловят, инспектор ему говорит: «Здрасьте, и чего будем делать с вами?» А тот говорит: «Ну, давайте мы селфи сделаем с вами, и вы меня отпустите. Потом этот мент показывает селфи коллегам: «Вот, смотрите, я с ним… А знаете, каким он был!.. Прямо очень, очень нехорошим».

То есть раз актер известный, то ему позволительно откупиться взяткой или селфи от наказания за езду в пьяном виде. А вот сотрудник полиции, в восприятии журналиста «Эха Москвы» — это «мент», который готов преступить закон ради корысти.

Получается, что и в случае с ДТП, которое устроил Ефремов, виноват не сам актер, а те самые «менты». Это ведь они, мол, приучили «уважаемых людей», что всегда можно откупиться взяткой или улыбкой на камеру мобильного телефона.

«Либеральное лобби имеет очень высокую корпоративную степень солидарности. Видно, что оппозиционные СМИ пытаются так или иначе отвести тяжкое наказание от Ефремова», — отметил в интервью ФАН Александр Шатилов.

По словам эксперта, либералам пока сложно напрямую поднять волну в защиту единомышленника, поскольку преступление налицо. Тем более что Ефремов сам по горячим следам признался, что был в нетрезвом состоянии за рулем. В этой ситуации прямое давление на органы власти мало что даст и лишь скомпрометирует оппозицию в глазах общественного мнения, считает Шатилов.

«Лидеры либерального лобби, в этом им не откажешь, понимают, когда надо «переть буром», а когда — действовать очень аккуратно», — считает собеседник ФАН.

Поэтому оппозиционеры сейчас начинают «латентную информационную кампанию по оправданию Ефремова», а также будут использовать высокопоставленное аппаратное лобби, уверен Шатилов.

«Однозначно будут попытки апеллировать к заслугам и званиям — как самого пьяного водителя, так и его отца, Олега Ефремова, действительно выдающегося актера», — считает политолог.

Цель кампании — добиться, чтобы Михаилу Ефремову дали минимальный срок заключения или даже условное наказание.

«И я думаю, в той или иной степени им это удастся. Возможно, приговор смягчат не сразу, а после пересмотра дела. Или вообще прибегнут к инструменту амнистии, когда спадет градус эмоций в нашем обществе относительно этого ДТП», — предположил политолог.

Оппозиционеры бесконечно твердят, что в России все должны быть равны перед законом, особенно когда дело касается чиновников и их родных. Однако в случае со своим единомышленником они, конечно, постараются доказать, что он — «равнее других», уверен эксперт.

Вариант, что известного артиста накажут максимально строго, чтобы другим неповадно было, по мнению Шатилова, маловероятен.

«А если это все же произойдет, либералы попытаются создать из Ефремова мученика, пострадавшего от «кровавого режима». Информационная кампания в этом случае будет крайне агрессивной, поскольку либералам крайне неприятна мысль, что неприкасаемых среди них нет», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, поздним вечером 8 июня актер театра и кино Михаил Ефремов, управляя автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу на Садовом кольце Москвы в районе метро «Смоленская».

В результате лобового столкновения получил тяжелые травмы 57-летний водитель фургона Сергей Захаров. Через несколько часов он скончался в больнице от внутреннего кровотечения. У Захарова остались жена, сын и дочь.

В связи со смертью пострадавшего дело было переквалифицировано по более тяжелой статье, и теперь Ефремову грозит 12 лет лишения свободы. Актер был отпущен с места ДТП под подписку о невыезде. В настоящее время к нему домой вызвана бригада «Скорой помощи». Сотрудников полиции Ефремов не пускает в свою квартиру.