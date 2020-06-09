В Госдуме объяснили, почему разлив нефти в Норильске поменяет отношение к экологии в России

Москва, 9 июня. Чрезвычайное происшествие в Норильске поменяет отношение к экологическим проблемам, считает заместитель председателя Государственной думы, член Комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева. Об этом она рассказала в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». По ее словам, следствием инцидента станет ужесточение федерального законодательства.

«Госдума подключит свой парламентский контроль. В этой сфере давно пора навести порядок. Еще в 2016 году мы говорили, что проблем очень много. Экологическая повестка накалена не только в Норильске — где-то рубят лес и так далее. Больные точки есть в каждом регионе», — подчеркнула парламентарий.

По словам Тимофеевой, опросы показывают, что 93% россиян озабочены экологической повесткой.

«Выше только пандемия. Эта норма в конституции для меня одна из самых важных. За несколько лет, пока я занималась экологическими проблемами, мы всегда сталкивались с лоббизмом со стороны бизнеса», — уточнила эксперт.

Она привела в пример мусорную реформу, которую долго не могли запустить. По словам политика, в некоторых регионах она «хромает до сих пор», так как не хватало подзаконных актов — их блокировали.

«У нас есть законопроект, кот касается предупреждения разлива нефти, за два года его так и не доработали. Порой малые штрафы для предприятий не работают. Так было с законопроектом о лесах, об утилизации отходов, так было и с Байкалом. Сколько бы туда не выделялось денег, ничего не меняется. Очень жесткий лоббизм. Прошлое правительство пыталось сократить водоохранную зону Байкала в 200 раз. Сегодня мы стоим намертво на страже. У нас есть рабочая группа «Байкал»», — резюмировала Тимофеева.

Напомним, ЧП на норильской ТЭЦ-3 НТЭК произошло 29 мая. Из резервуара с нефтепродуктами вылилось свыше 21 тысячи тонн топлива. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. В регионе введен режим ЧС федерального значения. По факту аварии СК РФ возбудил четыре уголовных дела, три из них были затем объединены в одно производство.

По последним данным, предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды из загрязненных топливом водоемов превышена в 200 раз. Полностью убрать загрязнения при оптимистичном сценарии удастся через 160 дней.