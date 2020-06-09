Звезда «Ворониных» обвинила во вседозволенности устроившего смертельное ДТП Ефремова

Москва, 9 июня. Актриса Екатерина Волкова высказала негодование по поводу смертельного ДТП, которое устроил Михаил Ефремов. Об этом звезда телесериала «Воронины» написала в своем Instagram-аккаунте.
Знаменитость осудила поведение артиста, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Она призналась, что внимательно следит за развитием ситуации.
«Почему спускается в унитаз человеческая жизнь из-за вседозволенности? Почему кто-то другой должен отвечать за твоих демонов? Ну, пьешь ты? Так пей, раз не можешь остановиться. Хоть до смерти напейся, но не посягай на жизнь другого человека!» — заявила Волкова.
По ее словам, от пьянства страдают не алкоголики, а те, кто их окружает. Актриса уверена, россияне настолько устали от пьяниц, что народный приговор Ефремову будет однозначным — «казнить, нельзя помиловать».
Разрывает внутри от негодования. Со вчерашней ночи слежу за новостями с Михаилом Ефремовым в главной роли. Почему спускается в унитаз человеческая жизнь из-за вседозволенности? Почему кто-то другой должен отвечать за твоих демонов? Ну, пьешь ты? Так пей, раз не можешь остановиться. Хоть до смерти напейся, но не посягай на жизнь другого человека! Тема алкоголизма настолько проросла корнями в российскую действительность, что буквально касается каждой семьи. От пьянства страдают не алкоголики, а те, кто их окружает. Кто бесконечно подстраховывает, кто опекает, кто спасает. Именно к таким людям приползают на коленях и клянутся, что это был последний раз. Сегодня такими (к кому приползут каяться) будет вся страна, ведь Михаил всенародный любимец, талантливейший актер. Но все устали от пьянчуг в собственных семьях, которые треплют нервы и без конца пьют кровь. Поэтому людской приговор будет категоричным - казнить, нельзя помиловать. И желательно публично, чтобы почувствовать отмщение за свою боль и слезы. Только изменится ли что-то в нашей собственной судьбе? Печальный порочный круг. Сегодня Ефремов, надеюсь, протрезвеет и ужаснется, как далеко его демон прошлой ночью зашел, но жизнь, которую он забрал, не вернуть. Мои соболезнования семье погибшего.
Волкова также выразила сожаление, что случай с Ефремовым вряд ли что-то глобально изменит в российском обществе, передают «Дни.ру».
«Сегодня Ефремов, надеюсь, протрезвеет и ужаснется, как далеко его демон прошлой ночью зашел, но жизнь, которую он забрал, не вернуть. Мои соболезнования семье погибшего», — заключила актриса.
Напомним, вечером 8 июля Михаил Ефремов за рулем своего автомобиля выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и допустил столкновение с грузовиком. В результате ДТП водитель фургона скончался, медосвидетельствование подтвердило наличие алкоголя в организме актера.