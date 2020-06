Звезда «Ворониных» обвинила во вседозволенности устроившего смертельное ДТП Ефремова

Разрывает внутри от негодования. Со вчерашней ночи слежу за новостями с Михаилом Ефремовым в главной роли. Почему спускается в унитаз человеческая жизнь из-за вседозволенности? Почему кто-то другой должен отвечать за твоих демонов? Ну, пьешь ты? Так пей, раз не можешь остановиться. Хоть до смерти напейся, но не посягай на жизнь другого человека! Тема алкоголизма настолько проросла корнями в российскую действительность, что буквально касается каждой семьи. От пьянства страдают не алкоголики, а те, кто их окружает. Кто бесконечно подстраховывает, кто опекает, кто спасает. Именно к таким людям приползают на коленях и клянутся, что это был последний раз. Сегодня такими (к кому приползут каяться) будет вся страна, ведь Михаил всенародный любимец, талантливейший актер. Но все устали от пьянчуг в собственных семьях, которые треплют нервы и без конца пьют кровь. Поэтому людской приговор будет категоричным - казнить, нельзя помиловать. И желательно публично, чтобы почувствовать отмщение за свою боль и слезы. Только изменится ли что-то в нашей собственной судьбе? Печальный порочный круг. Сегодня Ефремов, надеюсь, протрезвеет и ужаснется, как далеко его демон прошлой ночью зашел, но жизнь, которую он забрал, не вернуть. Мои соболезнования семье погибшего.

A post shared by Екатерина Волкова (@volkovihome) on Jun 9, 2020 at 1:22am PDT