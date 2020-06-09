Звезда «Ворониных» обвинила во вседозволенности устроившего смертельное ДТП Ефремова

Москва, 9 июня. Актриса Екатерина Волкова высказала негодование по поводу смертельного ДТП, которое устроил Михаил Ефремов. Об этом звезда телесериала «Воронины» написала в своем Instagram-аккаунте.

Знаменитость осудила поведение артиста, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Она призналась, что внимательно следит за развитием ситуации.

«Почему спускается в унитаз человеческая жизнь из-за вседозволенности? Почему кто-то другой должен отвечать за твоих демонов? Ну, пьешь ты? Так пей, раз не можешь остановиться. Хоть до смерти напейся, но не посягай на жизнь другого человека!» — заявила Волкова.

По ее словам, от пьянства страдают не алкоголики, а те, кто их окружает. Актриса уверена, россияне настолько устали от пьяниц, что народный приговор Ефремову будет однозначным — «казнить, нельзя помиловать».

Волкова также выразила сожаление, что случай с Ефремовым вряд ли что-то глобально изменит в российском обществе, передают «Дни.ру».

«Сегодня Ефремов, надеюсь, протрезвеет и ужаснется, как далеко его демон прошлой ночью зашел, но жизнь, которую он забрал, не вернуть. Мои соболезнования семье погибшего», — заключила актриса.

Напомним, вечером 8 июля Михаил Ефремов за рулем своего автомобиля выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и допустил столкновение с грузовиком. В результате ДТП водитель фургона скончался, медосвидетельствование подтвердило наличие алкоголя в организме актера.