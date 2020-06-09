Насилие со стороны представителей ЛГБТ может стать еще одной угрозой для общества

Нашумевший ролик Федерального агентства новостей из цикла видеоскетчей о поправках в конституцию спровоцировал обширные общественные дискуссии, в том числе на федеральном уровне.

Подавляющее большинство граждан встало на защиту традиционных ценностей, в которых институт брака представляется как союз мужчины и женщины. Такой взгляд на естественную систему норм на территории РФ является вполне обоснованным, и на это есть множество причин. Одна из них — насилие, совершаемое лицами нетрадиционной сексуальной ориентации в отношении сторонников традиционных ценностей.

Отсутствие самоконтроля как закономерный итог «однополой любви»

Активисты ЛГБТ-движения регулярно жалуются на гомофобию, особенно отмечая, что гомосексуальные люди чаще страдают от насилия. Таким образом, пропаганда неестественных для человеческой природы ценностей придает геям и лесбиянкам страдательные образы — якобы все они подвергаются угнетению со стороны общества, отрицающего их взгляды на институт семьи и построение отношений в принципе.

В этих обстоятельствах, где представителей ЛГБТ-сообщества пытаются выставить «постоянно страдающими и угнетенными», никто не вспомнит, что именно они нередко совершают жесточайшие и откровенно извращенные преступления на сексуальной почве.

Многие из них были совершены лицами, использовавшими служебное положение или какие-либо иные жизненные обстоятельства с целью удовлетворения низменных желаний насильственным путем.

В качестве подтверждения, указывающего на то, что среди геев также есть преступники и насильники, представляющие опасность для общества, мы приведем несколько объективных примеров.

Одной из таких историй стало обращение 32-летнего мужчины с заявлением об изнасиловании в палате Института им. Склифосовского в полицию Москвы. Сам инцидент произошел 6 ноября, когда москвич находился в состоянии медикаментозного сна. После того, как пациент очнулся, он ощутил острую боль, поняв, что его, когда он был в бессознательном состоянии, изнасиловал некий мужчина. Предположительно, он был сотрудником медицинского учреждения.

Следующая история отличается от предыдущей тем, что в ней замешан реальный врач-гей. Так, 25 марта прошлого года СМИ сообщили об инциденте в столичной клинике пластической хирургии. В полицию явился 49-летний мужчина, признавшийся, что он обратился в медучреждение, чтобы сделать операцию по коррекции носа. Операция прошла успешно, однако после нее пациент понял, что с ним вступили в сексуальный контакт без его согласия в тот момент, когда он был под наркозом.

Не менее «громкой» историей, в которой замешаны геи «при исполнении», стал арест трех бывших сотрудников МВД в ноябре 2016 года. Мужчины организовывали гей-притоны с участием несовершеннолетних подростков. Участники ОПС использовали базы инспекций по делам несовершеннолетних, находя подростков из неблагополучных семей, и договаривались с ними о работе в интим-салонах. О том, что происходило в стенах этого «заведения», догадаться несложно, однако очевидно, что без посредничества «полицейских» ничего бы не было.

Насилие со стороны представителей ЛГБТ — новая угроза для общества

Все три случая так или иначе затрагивают сложную, но в то же время крайне важную тему — связанные с ЛГБТ-лобби люди имеют определенные психологические отклонения. Некоторые геи тщательно скрывают свои интересы, устраиваются на работу в медицинские учреждения или правоохранительные органы.



Необходимо учитывать, что подобные инциденты не являются редкостью и то, что было озвучено ранее, находится в открытом доступе, тогда как множество инцидентов на этой почве замалчивается и не доходит до СМИ. Именно поэтому внесение поправки в 72-ю статью конституции является важным для России, долгие годы сохранявшей приверженность традиционным ценностям и не подвергавшейся пришедшей с Запада «толерантной» пропаганде.