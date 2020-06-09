Скандалы с Михаилом Ефремовым: от пьяных дебошей и русофобии к смертельному ДТП

Трагическая история, виновником которой стал заслуженный артист России Михаил Ефремов, шокировала многих. Однако предпосылки к тому, что известный русский порок, а точнее, болезнь доведут артиста до беды, были и раньше. Но друзья, видимо, предпочитали не обращать на это внимания, и в роковой вечер 8 июня не нашлось никого, кто отговорил бы Ефремова (у которого по данным СМИ «во лбу» было около бутылки водки) садиться за руль. Отметим, соцсети переполнены историями, что в таком состоянии Ефремов садился за руль и раньше, но каждый раз «обходилось». На этот раз не обошлось.

Итог известен: смертельное ДТП, в котором погиб 58-летний Сергей Захаров. Осиротела большая семья.

Увы, истории, когда Ефремов появлялся в общественных местах в нетрезвом виде, не были редкостью. Но у популярного артиста, наследника знаменитой актерской династии и любимца либеральной тусовки всегда находились защитники — дескать, вам показалось, ничего не было, это он просто изображал пьяного. Возможно, если бы друзья и те, кого называют друзьями в кавычках, не потакали слабостям популярного артиста, трагедии удалось бы избежать.

Кстати, по некоторым данным, все свои острые заявления, русофобские шутки и тому подобное Ефремов тоже позволял себе, будучи подшофе.

Вспомним некоторые «подвиги» 56-летнего Михаила Ефремова, которые сошли ему с рук.

В 2016 году на фестивале «Кинотавр» в Сочи Ефремов совершил турне по барам отеля, затем поднялся к себе в номер, переоделся в халат, вернулся и устроил пьяный дебош. Полицию решили не звать, угомонили своими силами.

В марте 2018 года актер фактически сорвал гастрольный спектакль театра «Современник» в Самаре. Во время спектакля «Не становись чужим» зрители выразили недовольство игрой Ефремова, у которого буквально заплетался язык. Обиженный артист остановил спектакль и вступил в перебранку с публикой, обматерив своих критиков. Несмотря на то, что в Интернете появился видеоролик с записью инцидента, друг и творческий соратник Ефремова писатель Дмитрий Быков заявил, что на артиста клевещут и против него развязана травля.

В июне 2018 года в интервью видеоблогеру Юрию Дудю Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине, чтобы «помириться». По мнению интернет-пользователей, эти откровения Ефремов озвучил в нетрезвом виде.

В том же 2018 году артист отметился русофобскими высказываниями во время гастролей на Украине. Именно тогда блогер Вадим Манукян выступил с предложением лишить Ефремова звания «Заслуженный артист России». Инициатива не нашла поддержки, а сам Ефремов заявил, что ему это все «по барабану».

В августе 2019 года во время незаконных митингов пьяный Ефремов оказался в центре Москвы и даже «разгонял ОМОН», но это снова сошло ему с рук.

В марте 2020 года Михаила Ефремова не пустили на борт самолета, летевшего из Петербурга в Ригу. Хотя поведение Ефремова не оставляло сомнений, что он был нетрезв, жена артиста заявила, что тот просто талантливо изображал пьяного.

И вот смертельный итог: 8 июня 2020 года Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Дело возбуждено по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека), санкция до 12 лет лишения свободы.

Экспертиза подтвердила, что актер был пьян. В настоящее время Ефремов находится под подпиской о невыезде, но, возможно, мера пресечения ему будет изменена.