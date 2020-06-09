Режим самоизоляции в Крыму отменят с 15 июня

Симферополь, 9 июня. Режим самоизоляции в Крыму будет частично снят с 15 июня — жители полуострова смогут отдыхать в санаториях и гостиницах. Соответствующие поправки приняло региональное правительство.

Главное требование для туристов — обязательное наличие прописки на территории Крыма, включая Севастополь.

Кроме того, с 15 июня отменят запрет на работу спортзалов, игровых комнат для детей. Вновь для граждан будут открыты стадионы, сообщает RT.

Напомним, что полноценный туристический сезон в Крыму откроется не раньше 1 июля, согласно решению правительства РФ.

Чиновники региональной власти уже предрекают рост цен на летний отдых. Повышение они связывают с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора. Например, соблюдение социальной дистанции будет означать лимит на количество продаваемых мест для туристов. Ориентировочно, отдых на популярном курорте может подорожать на 30%.