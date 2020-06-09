Жаркая погода, которую прогнозировали синоптики, установилась в части регионов России. В этот период могут обостриться многие хронические заболевания, а потому каждому из нас нужно крайне внимательно относиться к своему здоровью. Как себя вести во время жары и какие меры предосторожности соблюдать — об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал врач-кардиолог, профессор Александр Шарандак.

Летняя жара совпала с выходом России из ограничительных мер, ранее установленных в стране из-за пандемии коронавируса. В Москве с 9 июня возобновляют работу службы каршеринга, салоны красоты, ветеринарные клиники, отменены режим пропусков и правила прогулок по графику. Это значит — жители столицы могут свободно передвигаться по городу.

Неудивительно, что многие стремятся выйти на улицу или уехать за город, однако злоупотреблять прогулками на солнце нельзя, отметил Александр Шарандак.

«В период жаркой погоды могут обостриться все хронические заболевания. Могут проявиться острые заболевания у тех, кто соблюдал режим самоизоляции и страдал от гиподинамии (нарушения функций организма из-за ограниченной активности. — Прим. ред.)», — сказал Александр Шарандак.

По прогнозам синоптиков, волна аномального тепла в ближайшие дни «накроет» Северо-Западный и Центральный федеральный округ, а также юг России. Высокая температура воздуха может продержаться до 13 июня. В Москве столбики термометров 9 июня держатся на плюс 28 градусах по Цельсию. В Санкт-Петербурге сегодня — плюс 25 градусов.

В особую группу риска из-за жары традиционно попадают «сердечники» и «гипертоники». Кардиолог назвал болезни, которые могут обостриться в жару.

«Обостриться ситуация может у людей, которые страдают гипертонической болезнью, ишемической болезнью и любыми другими сердечно-сосудистыми заболеваниями», — сказал Александр Шарандак.

Врач также призвал не перегружать организм лишними нагрузками. Не стоит в жаркую погоду и «налегать» на алкоголь.

«Все надо делать умеренно, ничего не передозировать. Нельзя перегружаться ни прогулками, ни алкоголем, ни курением, ни чем-либо другим. Все надо делать очень умеренно и аккуратно», — призвал Александр Шарандак.

Врач также обратил внимание, что в период жаркой погоды нужно особенно соблюдать предписания врачей. Кому-то, возможно, стоит снова обратиться за консультацией к специалистам.