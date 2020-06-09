Юрист оценил отказ Украины предоставить данные с радаров по катастрофе MH17

Гаага, 9 июня. Отказ Киева предоставить первичные данные по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году говорит о том, что Украина заняла позицию сокрытия информации по данному делу, считает юрист-международник Дмитрий Романенко.

Во вторник прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания сообщил, что Украина не предоставила первичные данные с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17.

«Украина практически не предоставила первичных радиолокационных данных. Украина объяснила голландскому совету по безопасности, что не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных, так как радар в этот момент не работал», — отметил Бергер в эфире радио Sputnik.

По словам Романенко, расследование трагедии с самого начала противоречило нормам расследования авиационных катастроф. Более того, Украина изначально не закрыла небо над зоной гражданского конфликта.

Юрист напомнил, что женщина-диспетчер таинственно пропала из поля зрения, а самоубийство летчика, который фигурировал в материалах, не расследуется.

«Сокрытием информации занимается не только украинская сторона – также делаются заявления о том, что есть некие американские снимки, которые общественности предъявляться не будут. Это даже не средневековые нормы судопроизводства, это что-то фантастическое», ― добавил юрист.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта текущего года. Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Практически сразу после катастрофы Следственная группа бездоказательно обвинила в трагедии Россию.

По версии Совместной следственной группы, самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук», якобы принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российская сторона передала Нидерландам данные своих радаров и документацию, подтверждающую то, что ракета была запущена с подконтрольной Украине территории.

Россия неоднократно просила предоставить данные украинских и американских радаров с места крушения. Вашингтон отказался предоставлять Нидерландам дополнительные данные о крушении рейса MH17.