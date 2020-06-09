Сосед Ефремова русской поговоркой объяснил судьбу артиста

Москва, 9 июня. Сосед актера театра и кино Михаила Ефремова Игорь Смирнов объяснил русской поговоркой судьбу артиста, который накануне устроил смертельное ДТП в центре Москвы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мужчина напомнил, что Ефремов со скандалом срывал концерты и спектакли «по причине алкоголя, либо наркомании». Он добавил, что не слышал и не интересовался историями, что заслуженный артист садился за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Череда трагических событий для того человека, который погиб, и для самого Ефремова, она, как мне кажется, закономерна. Есть русская поговорка:«Сколь веревочка не вьется, все равно конец найдется». Тем более он артист не однозначный», — сказал Смирнов журналистам.

При этом Смирнов убежден, что Ефремов получит достаточно жесткое наказание за пьяное ДТП, в результате которого погиб человек.

По словам мужчины, лично с актером он не знаком и раньше артиста «никогда здесь [дома] не видел выпившим».

Сейчас дом Ефремова оцепили сотрудники полиции, во дворе также дежурит бригада скорой помощи, которая приехала по вызову самого актера. Артист пожаловался на недомогание и на проблемы с сердцем.

Накануне вечером Ефремов устроил ДТП в центре Москвы — артист за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречку и столкнулся с Lada. Водителя отечественной машины госпитализировали с серьезнейшими травмами. Через несколько часов после аварии он скончался в НИИ имени Склифосовского.