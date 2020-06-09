Приехавшие к Ефремову психиатры взяли с собой смирительную рубашку

Москва, 9 июня. Психиатрическая бригада врачей из частной клиники приехала к актеру театра и кино Михаилу Ефремову, который устроил смертельное ДТП в Москве.

На приезде психиатров настояла супруга артиста. Один из специалистов перед тем, как войти в дом, взял с собой смирительную рубашку, передает Пятый канал. Дом, где проживает актер, оцепили сотрудники правоохранительных органов, отмечает НСН.

Актер устроил ДТП в Москве на Смоленской площади в понедельник вечером. Ефремов выехал на встречную полосу и влетел в грузовик, водитель которого получил смертельные травмы. Артист был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Нарколог Олег Стеценко это подтвердил, напомнив о результатах медицинского освидетельствования. В крови Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя.

Президент Адвокатской палаты Москвы и вице-президент Международного союза адвокатов Генри Резник отметил, что Ефремов может отделаться условным наказанием за смертельное ДТП в Москве. В отношении актера возбудили уголовное дело, напоминает РИАМО.

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей юрист и правозащитник Матвей Цзен заявил, что актер Михаил Ефремов может получить до 12 лет лишения свободы за вождение в состоянии алкогольного опьянения.