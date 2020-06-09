Москва, 9 июня. Ростуризм планирует открыть туристический сезон в России с 1 июля. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, в течение июня будет осуществляться подготовка к запуску курортного сезона. При этом данный процесс будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах РФ.

«Но мы сделаем все возможное и очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне свободно смогут путешествовать по нашей стране, разумеется, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности», — пояснила Догузова.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает семи миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 402 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 485 тысяч случаев, около шести тысяч человек скончались. Более 240 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.