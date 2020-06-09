Турецкая ЧВК SADAT готовила сирийских наемников для ПНС Ливии вместе с Security Side

Париж, 9 июня. Турецкая частная военная компания (ЧВК) SADAT занимается подготовкой террористов-наемников, завербованных в сирийском Идлибе для участия в боевых действиях в Ливии на стороне незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Об этом опубликовал накануне материал известный французский информационный ресурс Africa Intellegence.

Авторы публикации напомнили, что SADAT была создана еще в 2012 году человеком, близким к турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, бывшим офицером спецназа ВС Турции Аднаном Танрыверди. Теперь же данная ЧВК, пользуясь преступным соглашением Анкары и ПНС о военном сотрудничестве, занимается обучением боевиков в кооперации с частной ливийской компанией Security Side, возглавляемой экс-командиром бандитской группировки «Бригады мучеников 17-го февраля» Фаузи Букатифом.

Примечательно, что Security Side — далеко не рядовая охранная компания, ее основали Абдулхамид Хаси и Ахмед аль-Шултани, достаточно известные личности в радикальных исламистских кругах. Последний ранее являлся членом «Совета Шуры революционеров Бенгази» — коалиции вооруженных исламистских группировок во главе с террористической группировкой «Ансар аш-Шария», являющейся ливийским крылом запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»1 в африканском Магрибе.

Журналисты Africa Intellegence сообщают, что связанная с турецкой частной военной компанией Security Side на протяжении нескольких месяцев пыталась добиться подписания контрактов на подготовку наемников для ПНС Ливии. Это совпало с активизацией турецкого вмешательства во внутренние дела североафриканской страны, которое как раз-таки заключается помимо прямого участия военных из Турции в боевых действиях на стороне триполитанских группировок в контрабанде вооружений для боевиков и переброске сирийских дхихадистов, завербованных в Идлибе.

Таким образом, в очередной раз подтверждается непосредственное участие печально известной турецкой ЧВК SADAT в подготовке боевиков, являющихся членами запрещенных в РФ террористических организаций: «Исламское государство»1, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане»1 для дальнейшей их переброски в Ливию. Также известно, что эта частная военная компания даже планировала организовать свои тренировочные лагеря для членов незаконных вооруженных формирований ПНС на захваченной ими территории, для этого даже была проведена специальная миссия по предварительной оценке боеспособности группировок в Триполи.

Напомним, Анкара по-прежнему продолжает свою интервенцию в Ливию, направляя на захваченные боевиками ПНС территории своих военных и офицеров, технических специалистов, а также снабжая триполитанский режим Файеза Сарраджа оружием в обход эмбарго ООН. Помимо этого, не прекращается ставшая уже регулярной переброска сотен сирийских наемников, которые участвуют в провокациях против Ливийской национальной армии (ЛНА), грабят и терроризируют мирное ливийское население.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно освещало деятельность турецкой ЧВК SADAT и ее связи с террористическими организациями и радикальными исламистскими группировками в самой Турции и за ее пределами.

1 Организация запрещена на территории РФ.