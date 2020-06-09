На Украине осудили Зеленского за уход от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем

Президент Украины Владимир Зеленский боится и прикрывается присущими плохому политику нечеткими формулировками, отвечая на неудобные вопросы. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Вопрос Бандеры

Зеленский считает, что на вопрос о месте лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры в истории должно ответить время.

«Я так думаю, что все люди, которые защищали независимость Украины, — ее сыновья, действительно являются ее героями. У нас от героя до врага — один шаг. Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры (на востоке страны. — Прим. ФАН). Нет однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время», — сказал Зеленский, отвечая журналистам на вопрос о том, считает ли он Бандеру героем.

Кроме того, он ответил на вопрос, какая из исторических фигур его больше всего вдохновляет. Зеленский подчеркнул, что с большим уважением относится к первому президенту Украины Леониду Кравчуку.

«Он дал Украине независимость. Что бы там ни было. Много всего говорят. Но кто такой Кравчук сегодня? Он — первый президент Украины. Понятно, что люди поддержали на референдуме. Все это понятно. Но...», — сказал Зеленский.

Зеленский боится

Евгений Голышкин назвал заявление Зеленского циничным лицемерием.

«О каком таком «времени» он говорит? Победа над нацистами и их пособниками была одержана 75 лет назад! Сколько еще должно пройти этого самого «времени»? Во Второй мировой войне не существовало никаких «третьих сторон», те кто заявляют обратное лгут в расчете на дремучесть своих народов, а иногда просто на пассивность. Бандера и его политическая сила вместе со всеми сторонниками действовали исключительно в интересах Третьего рейха во время Великой Отечественной войны и в интересах западной антисоветской коалиции, а если говорить прямо — в интересах военного блока НАТО во время «холодной», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению украинского политолога, после вступления немецких фашистов и их европейских союзников на территорию Советской Украины бандеровцы стали выполнять исключительно террористическую роль по отношению ко всем народам, проживающим на территории УССР.

«Да, конечно же, их было ничтожное меньшинство по сравнению с теми, кто ратным подвигом и трудом сопротивлялся нацистским оккупантам и их пособникам. Примерно семь миллионов украинцев прошли через РККА за все годы войны. А сколько было в УПА1 (запрещена на территории РФ) на побегушках у немцев? Пусть даже и 100 тысяч, как любят приписывать националистические пропагандисты псевдоисторики. Сколько работников тыла трудилось именно за свободную жизнь украинцев на своей земле против разного рода пособников и предателей, надеющихся въехать на обозе вермахта к местечковым кормушкам. Цифры просто несопоставимы!» — добавил Евгений Голышкин.

По его мнению, Зеленский лжет и боится. Он прикрывается присущими плохому политику нечеткими формулировками «пусть время рассудит, ведь на востоке страны отношение неоднозначное».

«За выборы местные переживает грядущие, и только. Время давно рассудило! Каждая украинская семья потеряла родственников от зверств фашисткой машины в те страшные годы. Архивы вермахта не сообщают нам о их потерях от каких-то «третьих сил». Это все ложь. Уже после поражения своих хозяев из Третьего рейха Бандера без раздумий переходит в услужение интересам антисоветского блока. Снова в ничтожном меньшинстве против интересов десятков миллионов украинцев. Вот и вынужден Зеленский постоянно лгать, постоянно юлить в одном регионе одно, в другом — другое. Ибо есть у него дела важнее. Такие же дела, собственно, как и у Бандеры — служить большому господину из-за западного бугра, грабя народы Украины и получая с этого крохи», — заключил Евгений Голышкин.

На счету боевого крыла ОУН1 — боевиков Украинской повстанческой армии (организация запрещена на территории России), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, — множество преступлений. Они убили свыше 100 тысяч поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Кроме того, зверски расправились с тысячами украинцев, которые отказывались сотрудничать с ОУН. Бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза.

1 Организация запрещена на территории РФ.