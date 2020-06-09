Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

На Украине осудили Зеленского за уход от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем

60
0 Оставить комментарий

На Украине осудили Зеленского за уход от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем

Президент Украины Владимир Зеленский боится и прикрывается присущими плохому политику нечеткими формулировками, отвечая на неудобные вопросы. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Вопрос Бандеры

Зеленский считает, что на вопрос о месте лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры в истории должно ответить время.

«Я так думаю, что все люди, которые защищали независимость Украины, — ее сыновья, действительно являются ее героями. У нас от героя до врага — один шаг. Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры (на востоке страны. — Прим. ФАН). Нет однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время», — сказал Зеленский, отвечая журналистам на вопрос о том, считает ли он Бандеру героем.

На Украине осудили Зеленского за уход от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем

Кроме того, он ответил на вопрос, какая из исторических фигур его больше всего вдохновляет. Зеленский подчеркнул, что с большим уважением относится к первому президенту Украины Леониду Кравчуку.

«Он дал Украине независимость. Что бы там ни было. Много всего говорят. Но кто такой Кравчук сегодня? Он — первый президент Украины. Понятно, что люди поддержали на референдуме. Все это понятно. Но...», — сказал Зеленский.

Зеленский боится

Евгений Голышкин назвал заявление Зеленского циничным лицемерием.

«О каком таком «времени» он говорит? Победа над нацистами и их пособниками была одержана 75 лет назад! Сколько еще должно пройти этого самого «времени»? Во Второй мировой войне не существовало никаких «третьих сторон», те кто заявляют обратное лгут в расчете на дремучесть своих народов, а иногда просто на пассивность. Бандера и его политическая сила вместе со всеми сторонниками действовали исключительно в интересах Третьего рейха во время Великой Отечественной войны и в интересах западной антисоветской коалиции, а если говорить прямо — в интересах военного блока НАТО во время «холодной», — пояснил Евгений Голышкин.

На Украине осудили Зеленского за уход от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем

По мнению украинского политолога, после вступления немецких фашистов и их европейских союзников на территорию Советской Украины бандеровцы стали выполнять исключительно террористическую роль по отношению ко всем народам, проживающим на территории УССР.

«Да, конечно же, их было ничтожное меньшинство по сравнению с теми, кто ратным подвигом и трудом сопротивлялся нацистским оккупантам и их пособникам. Примерно семь миллионов украинцев прошли через РККА за все годы войны. А сколько было в УПА1 (запрещена на территории РФ) на побегушках у немцев? Пусть даже и 100 тысяч, как любят приписывать националистические пропагандисты псевдоисторики. Сколько работников тыла трудилось именно за свободную жизнь украинцев на своей земле против разного рода пособников и предателей, надеющихся въехать на обозе вермахта к местечковым кормушкам. Цифры просто несопоставимы!» — добавил Евгений Голышкин.

По его мнению, Зеленский лжет и боится. Он прикрывается присущими плохому политику нечеткими формулировками «пусть время рассудит, ведь на востоке страны отношение неоднозначное».

«За выборы местные переживает грядущие, и только. Время давно рассудило! Каждая украинская семья потеряла родственников от зверств фашисткой машины в те страшные годы. Архивы вермахта не сообщают нам о их потерях от каких-то «третьих сил». Это все ложь. Уже после поражения своих хозяев из Третьего рейха Бандера без раздумий переходит в услужение интересам антисоветского блока. Снова в ничтожном меньшинстве против интересов десятков миллионов украинцев. Вот и вынужден Зеленский постоянно лгать, постоянно юлить в одном регионе одно, в другом — другое. Ибо есть у него дела важнее. Такие же дела, собственно, как и у Бандеры — служить большому господину из-за западного бугра, грабя народы Украины и получая с этого крохи», — заключил Евгений Голышкин.

На счету боевого крыла ОУН1 — боевиков Украинской повстанческой армии (организация запрещена на территории России), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, — множество преступлений. Они убили свыше 100 тысяч поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Кроме того, зверски расправились с тысячами украинцев, которые отказывались сотрудничать с ОУН. Бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза.

На Украине осудили Зеленского за уход от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем

1 Организация запрещена на территории РФ.

Новости партнеров

Новости партнеров