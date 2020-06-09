Москва, 9 июня. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика России восстановится быстрее американской и европейской.

Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с Германом Грефом. Российский лидер поинтересовался, как повлияла эпидемия коронавируса на работу финансовых учреждений России.

Греф признался, что последние три месяца были самыми тяжелыми за все время его работы на посту главы Сбербанка. Он также добавил, что экономическая ситуация в России восстановиться быстрее, чем в США или странах Евросоюза.

«Мы ожидаем, что российская экономика в целом справится лучше, чем европейская, чем американская», — сказал Греф.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии. Позднее медики выяснили, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает семи миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 402 тысяч человек.

В России зафиксировано более 485 тысяч случаев, около шести тысяч человек умерли. Более 240 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.