Академик Беленков рассказал об отсроченном влиянии коронавируса на сердце

Москва, 9 июня. Коронавирус может размножаться в мышце сердца, поэтому будут отсроченные реакции на инфекцию, сообщил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.

«Конечно, отсроченные реакции тоже будут, потому что вирус, как мы узнали совсем недавно (это данные, по-моему, двух-трехдневной давности), может размножаться и в миокарде, мышце сердца», — рассказал Беленков.

По словам академика, возможно увеличение числа вирусных миокардитов, подобные случаи наблюдались в ходе заболевания. Однако есть и отсроченные случаи. У 45% пациентов, которые лежали в его клинике с коронавирусом, наблюдались различные нарушения ритма сердца.

По данным на 9 июня, в России за сутки выявлено 8 595 новых случаев коронавируса. Число вылечившихся в России достигло 242 397 человек. За последние сутки в стране выписали 11 709 пациентов с коронавирусом.

Ранее Беленков рассказал, что нужно готовиться ко второй волне коронавирусной инфекции. По его словам, вторая волна пандемии будет обязательно. Эксперт отметил, вирусные инфекции идут волнообразно.

С 9 июня в Москве прекращается действие ограничений, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса. В городе отменены цифровые пропуска для поездок на транспорте и график прогулок, пишет РИАМО.