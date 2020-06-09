Сирийская армия успешно отразила наступление террористов в Идлибе

Дамаск, 9 июня. Боевики террористических организаций предприняли неудачное наступление в Идлибской зоне деэскалации, воспользовавшись бездействием турецких военных. Правительственные войска Сирии успешно отразили атаки джихадистов, передает военный источник.

В течение 6-7 июня террористы группировок «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) и «Хурас Ад-Дин» перебрасывали вооружение военную технику и наиболее боеспособные формирования на юг Идлибской зоны.

Всего на указанном участке боевики сконцентрировали от 80 до 100 различных автомобилей, в том числе бронированные машины для перевозки бойцов, а также авто с установленными крупнокалиберными пулеметами и самодельными ракетными установками. Кроме того, в распоряжении группировок находилось от 600 до 1000 пехотинцев.

В понедельник, 8 июня, около 14.00 джихадисты начали атаку подразделений Сирийской Арабской армии в районе поселка Танжара, однако наткнулись на хорошо укрепленные позиции правительственных войск.

Непродолжительный бой закончился для террористов потерей более 30 боевиков и девяти сожженных автомобилей. Кроме того, сирийская авиация нанесла удар по основным силам экстремистов, уничтожив еще 100-120 боевиков.

Также сообщается, что Турция дала согласие на точечные воздушные удары по позициям боевиков, что позволило их быстро разбить.