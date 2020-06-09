Глава Нравственного фронта призвал геев уехать из России

Москва, 9 июня. Руководитель Первого нравственного российского фронта (ПНРФ) Тимур Булатов призвал геев уехать из России. Он также считает необходимым создать чистый мир с точки зрения морали.

Булатов положительно оценил ролик Федерального агентства новостей, в котором рассказано о значимости поправок в конституцию по вопросу защиты семьи. По его мнению, видео с геями-усыновителями никого не оскорбляет, и в нем показан фантастический сюжет.

Как считает глава ПНРФ, забота о подрастающем поколении должна стать главной задачей для человечества. По его мнению, золото, нефть и газ являются второстепенными ценностями, а главное — вырастить достойное поколение.

«Все это второстепенные вещи, потому что если мы вырастим поколение дегенератов и моральных ублюдков, то нам не для кого все сохранять и мир надо переписать заново, просто стереть и перезаписать. В этом плане идейная составляющая клипа — крайне злободневная. Я уже давно говорил, что Россия должна стать адом для половых извращенцев. Или привыкайте или уезжайте», — сказал Булатов в интервью iReactor.

Он добавил, что раньше люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией жили тихо, вели себя прилично и не популяризовали идеи, и их никто не замечал. По его словам, он не может без смеха слушать разговоры представителей ЛГБТ-сообщества о влюбленности, поскольку, как считает Булатов, их любовь — это любовь к извращениям, порокам и греху.

Видеоролик ФАН, в котором показана история пары с нетрадиционной сексуальной ориентацией, усыновившей ребенка, вызвал бурную дискуссию в обществе. Работа подняла важную тему, что такое семья и семейные ценности, и объяснила значимость поправок в конституцию, в частности, о защите семьи и детства.

Недавно в прессе появились сообщения, что в Москве семья приучает восьмилетнего мальчика носить женскую одежду. Как выяснил Telegram-канал Mash, отец семейства — транссексуал. Правоохранительные органы уже разбираются в этой истории.