Контрольно-пропускные пункты в Донбассе частично восстановят работу

Киев, 9 июня. Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины в Facebook.

Пропуск людей через КПП был приостановлен в Донбассе в марте из-за коронавируса.

«Завтра, 10 июня с 11.00 восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пункты откроют для автомобильного и пешего сообщения «в районе проведения операции Объединенных сил». КПП будут работать ежедневно с 11.00 до 14.00 по московскому времени.

«Для автомобильного сообщения через КПВВ «Марьинка», для пешего сообщения — через КПВВ «Станица Луганская»», — добавили в пресс-центре.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.