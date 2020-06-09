Сети 5G в Израиле: как США помешали Китаю поставить свои технологии

Автор Telegram-канала «Пасечник» рассказывает о вмешательстве США в китайско-израильские отношения в связи с развертыванием сетей пятого поколения (5G) на территории Государства Израиль.

Израиль намерен отклонить предложения Китая о развертывании беспроводных сетей пятого поколения (5G) на своей территории, поскольку США призывают ограничить участие Китая в израильских стратегических проектах. Кроме всего прочего, представители специальных служб Израиля обеспокоены возможностью китайских телекоммуникационных компаний злоупотреблять своим участием в проектах и попутно шпионить за Израилем.

Давление американской дипломатии

26 мая посол США в Израиле Дэвид Фридман призвал израильских чиновников не принимать китайские инвестиции, предназначенные для создания сетей 5G. Во время переговоров присутствовали Фридман, министр связи Израиля Йоазом Хенделем и председатель комитета по иностранным делам и обороне Кнессета Цви Хаузером. Чуть позже стало известно, что США также удалось убедить руководителей Израиля расторгнуть контракт с китайскими компаниями, планировавшими массовую установку опреснительных станций на израильском побережье.

Продвижение китайских технологий на Ближнем Востоке

Распространение китайских телекоммуникационных технологий в страны Ближнего Востока по-прежнему остается поводом для недовольства со стороны США. Схема сотрудничества КНР с ближневосточными странами, выстроенная по формуле «1+2+3», безотказно работает с 2016 года (турне председателя КНР Си Цзиньпина на Ближний Восток). В соответствии с предложенной формулой, под единицей понимается сотрудничество в области энергетики: в число крупнейших экспортеров голубого топлива в Китай входит Катар, а черное золото Поднебесная закупает у Ирака, Ирана и Саудовской Аравии. Строительство инфраструктуры и содействие торговле и инвестициям выступают в качестве двух «крыльев», а высокие и новые технологии в области ядерной энергии, космической промышленности и новой энергии — в качестве трех передовых достижений. Пекин уже вложил многомиллиардные инвестиции в Иран, Ирак и Аравийские монархии и в перспективе рассчитывает значительно повысить уровень взаимодействия с ними путем создания зоны свободной торговли со странами — членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Конечной целью дальнейшего развития данной сферы является создание цифрового «Шелкового пути», который поддерживал бы электронную коммерцию, цифровую экономику, интеллектуальные города и научно-технические парки. Пекин намерен развивать IT-сферу в самых разных областях и выстраивать систему «цифрового мира» вдоль всех маршрутов нового «Шелкового пути». В качестве дополнительного опциона Китай предлагает странам, заключившим с ним значительные финансовые контракты (например, в 2018-2019 гг. это были ОАЭ, Саудовская Аравия и Пакистан), воспользоваться китайской спутниковой навигационной системой Baidu на безвозмездной основе. Данная система позволяет осуществить навигацию и определение местоположения транспорта, сельскохозяйственных угодий, частей и подразделений вооруженных сил в независимости в противовес американской системе GPS и европейской Galileo.

Китайские специалисты в области телекоммуникаций признают, что внедрение китайской сети 5G на Ближнем Востоке проблематично: администрация Дональда Трампа считает протокол 5G опасным для национальной безопасности США. Китайская корпорация Huawei, основной поставщик услуг 5G, воспринимается США как потенциальная угроза, поскольку китайское законодательство требует сотрудничества и передачи данных государственным службам и ведомствам, если это затрагивает национальную безопасность Поднебесной. Ссылаясь на данное обстоятельство как на проблему безопасности, госсекретарь США Майкл Помпео неоднократно предупреждал лиц, принимающих решения на Ближнем Востоке, о прекращении сотрудничества с компаниями, которые используют китайские коммуникационные технологии. В мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о добавлении корпорации Huawei в так называемый черный список. Последствия не заставили себя ждать: замедлились поставки оборудования Huawei в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн и Египет.

Администрация президента Трампа с 2017 по 2020 год вынуждала Израиль, как и многих его союзников, ограничить китайские инвестиции, что явилось продолжением торговой войны двух стран. После трехлетнего давления США израильские чиновники создали механизм мониторинга китайских инвестиций и контроля проникновения Китая в экономику Израиля. Таким образом, США дали понять Израилю, что, если Китай продолжит строить всю израильскую инфраструктуру, дальнейший обмен разведданными окажется под угрозой.

Потребности Израиля в сетях 5G

В апреле 2019 года Министерство связи Израиля объявило тендер на строительство сети, предлагающей правительственным операторам сотовой связи до 200 млн шекелей (около 67 млн долларов). Инвестиции и технологии Китая в совокупности делают китайское предложение для Израиля наиболее привлекательным. Как и Канада, Германия и Великобритания, Израиль должен принять решение, кто его главный партнер — КНР или США. С одной стороны, американо-израильский альянс необходим для процветания еврейского государства, что закреплено не только тесным дипломатическим и военным сотрудничеством, но и обменом разведданными между государственными ведомствами.

С другой стороны, в последние годы израильско-китайские отношения вышли на новый этап, и Пекин сегодня является крупнейшим израильским партнером в области инфраструктуры, который строит дороги, туннели, порты, железные дороги. На суше китайские компании строят туннели для легкорельсового транспорта в Тель-Авиве, а в море китайские компании завершают строительство нового порта Ашдод. Сделки оцениваются в сумму около 20 миллиардов шекелей.

Государственный секретарь США Майк Помпео 13 мая во время краткого визита в Израиль призвал государство ограничить китайские инвестиции в областях, чувствительных для армии США. Например, в порт Хайфа заходят корабли ВМС США для пополнения материальных запасов. В интервью израильскому телевидению Помпео выразил обеспокоенность тем, что Пекин получит доступ к израильской инфраструктуре, которая может подвергнуть риску израильских граждан, а также поставит под угрозу способность Америки работать вместе с Израилем над важными проектами. В свою очередь Министерство обороны США также рекомендовало не разрешать китайским фирмам участвовать в строительстве инфраструктуры мобильной связи 5G в Израиле.

Чем же ответит Китай?

Рассматриваемые события не были широко освещены в СМИ КНР: новостная повестка была посвящена протестам в Гонконге, принятию поправок в новый закон о национальной безопасности и трудовой кодекс КНР. Однако китайские СМИ осветили события, связанные с новыми достижениями Поднебесной в развитии сетей 5G. Так, угольная компания «Янмэй» и мобильный оператор China Mobile 29 мая объявили об открытии первой в Китае подземной сети 5G на глубине 534 метра в шахте Синьюань. На сегодняшний день это самая глубокая подземная сеть 5G. Всего в Китае введено в эксплуатацию более 250 тысяч базовых станций 5G, а общее количество пользователей сети связи пятого поколения — 36 миллионов человек. К концу 2020 года число базовых станций 5G в стране планируется довести до 600 тысяч. Не прекращаются работы китайских инженеров над беспроводными сетями шестого поколения, которые позволят обеспечить скорость передачи информации как минимум в 20 раз выше, чем в распространенной нынче 4G.

Таким образом, посещение Израиля госсекретарем США Помпео две недели назад оказалось результативным мероприятием: Израиль отклонил китайские заявки на участие в тендере по размещению сетей 5G, что можно расценивать как исключительно политическое решение. Однако китайские обозреватели считают это решение неокончательным и предполагают, что это всего лишь временная мера. Израильские чиновники еще смогут поменять свое решение, после установки китайских сетей 5G в ОАЭ и Саудовской Аравии.