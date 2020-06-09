В Сети уверены, что в однополых парах детей любят «извращенной любовью»

Москва, 9 июня. История 18-летнего Олега, ставшего жертвой насилия со стороны бойфренда отца, шокировала российских интернет-пользователей и заставила задуматься о необходимости принятия конституционной поправки, закрепляющей брак как союз мужчины и женщины.

Ранее молодой человек, которого воспитывали однополые родители, рассказал Nation News, что подвергся насилию в «семье». Пока биологический отец был в командировке, его любовник надругался над мальчиком.

«Голливуд нам 20 лет в каждом кино показывал, какие геи молодцы. И ухоженные, и веселые, но не говорил, что готовит мир к тому, что они и детей будут забирать и любить своей извращенной любовью. Я первым побегу за поправки голосовать, только чтоб хоть в России этого не было», — прокомментировал ситуацию один из пользователей.

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова отметила, что такие истории доказывают необходимость защиты традиционных ценностей. По ее словам, для формирования личности ребенка необходимо, чтобы воспитание осуществлялось разнополыми родителями, поскольку в этом случае он будет видеть здоровые взаимоотношения взрослых людей.

«В однополых браках, когда либо мужчина, либо женщина берут на себя роль противоположного пола, изначально формируется неправильная модель воспитания. Ребенку в такой ситуации очень сложно сформироваться полноценной личностью. И если семья однополая, а у него нет гормональных нарушений, то, скорее всего, на него будет оказываться давление», — пояснила она.

Наумова подчеркнула, что в однополые браки, как правило, вступают люди с поврежденной нервной системой, и если они берут ребенка из детского дома, часто наносят ему ущерб своим искаженным восприятием мира. Кроме того, однополые супруги могут использовать детей в своих сексуальных играх.

Вопрос о воспитании детей в однополых семьях начал активно обсуждаться после выхода видеоролика Федерального агентства новостей (ФАН), в котором показано, как в России в 2035 году пара геев усыновляет мальчика, а принимаемый в новую семью ребенок с ужасом осознает, что его забирают вовсе не ожидаемые мама с папой.