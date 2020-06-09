Военный эксперт рассказал, что должно поменяться в российско-американском договоре СНВ-3

Продление Россией и США договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) должно стать призывом к другим странам присоединиться к соглашению. Об этом Федеральному агентству новостей заявил член экспертного совета «Офицеры России» и доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о планах провести российско-американскую межведомственную встречу по контролю над вооружениями.

«Подтверждаю, что 22 июня в Вене состоится встреча по тематике контроля над вооружениями и стратегической стабильности в формате межведомственных делегаций с обеих сторон», — отметил Рябков.

Уточняется, что американскую сторону будет представлять спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли. Рябков добавил, что Москва позитивно оценивает возобновление такого рода контактов.

Военный политолог Александр Перенджиев заметил, что запланированные переговоры России и США — это «положительный момент, поскольку это всегда лучше, чем когда их совсем нет». По его словам, нужно попытаться продлить старый документ, чтобы начать вырабатывать механизмы по заключению нового соглашения Москвы и Вашингтона.

«Однако российско-американский договор уже может не отражать всю систему международной безопасности, если другие страны, владеющие ядерным оружием, в него не включены. Так, США ставят вопрос о присоединении Китая к соглашению, и это справедливо. Помимо Китая речь идет о Франции и Великобритании. К тому же есть неофициальная ядерная девятка стран — Пакистан, Индия, Израиль, Северная Корея и т.д. Система международной безопасности, поддерживаемая США и РФ, устарела, поскольку не отражает реалии нового времени, а также новые вызовы и угрозы со стороны других государств», — рассказал Перенджиев в беседе с ФАН.

Сложности заключения нового соглашения между Россией и США возникают из-за того, что правила взаимного контроля ядерного оружия существуют только для двух стран, говорит политолог.

«Государства действительно укрепляют международную безопасность, но их усилий сейчас уже недостаточно. Другие ядерные державы фактически не подконтрольны. Новый двухсторонний договор должен выстраиваться как призыв к другим государствам присоединиться к нему. В новых условиях документ должен стать основой для заключения многостороннего договора. Если США не согласятся на пролонгацию соглашения, то они разрушат систему ядерной безопасности в сфере стратегических наступательных вооружений», — добавил он.

Напомним, действие договора СНВ-3 заканчивается в 2021 году. После выхода США из договоров по противоракетной обороне и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) СНВ-3 остается единственным стратегическим документом в этой сфере между Москвой и Вашингтоном. Он регулирует меры по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Вашингтон намерен включить в него Китай. Однако Пекин уже ответил, что не заинтересован в подобных переговорах.

В госдепартаменте США также заявляли, что страна заинтересована в том, чтобы СНВ-3 охватил новинки российских вооружений. Однако заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что Вашингтон просто пытается сорвать пролонгацию договора.