Володин поручил депутатам взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Москва, 9 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости давления на следствие в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Спикер Госдумы поручил парламентариям взять на контроль расследование данного дела, отметив, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.

«Давайте попросим комитет по безопасности и противодействию коррупции взять этот вопрос на контроль. Закон один на всех. Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека, наказание — до 12 лет тюрьмы», — сказал Володин.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре столицы, в результате которого погиб один человек. В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.