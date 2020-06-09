Член СПЧ призвал искоренить коррупцию в ГИБДД после аварии Ефремова

Член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что коррупция в ГИБДД должна быть искоренена, чтобы снизить число «пьяных» ДТП.

Так правозащитник прокомментировал страшную аварию, произошедшую вчера в центре Москвы. Актер Михаил Ефремов, управляя джипом в нетрезвом виде, на огромной скорости выскочил на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Водитель «Лады» Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

«Пьянство за рулем — это бич России. У нас громадное количество пострадавших в ДТП из-за нетрезвых водителей, это тысячи случаев!» — отметил Брод.

Причиной частого вождения в нетрезвом состоянии является низкая культура граждан, добавил собеседник ФАН. Пьяным водителям грозят серьезные меры ответственности, напомнил он.

«Если граждане в таком виде появляются на дороге, их ждут серьезные штрафы, лишение водительских прав на длительные сроки, административная и уголовная ответственность», — перечислил правозащитник.

Однако при этом наказание должно быть в первую очередь неотвратимым, заявил Брод.

«Граждане должны понимать, что наши правоохранительные органы неподкупны, — пояснил собеседник ФАН. — Не стоит надеяться, что удастся договориться с полицейским, вручив ему мзду, и что тогда тебя отпустят как ни в чем не бывало».

Если полиция начнет работать жестко и неподкупно, тогда удастся снизить количество подобных ДТП, убежден Брод. Нужно сделать работу ГИБДД четкой, прозрачной, профессиональной и свободной от коррупции, подчеркнул правозащитник.

«Тогда каждый будет знать, что ответственность неминуема и что за нарушение последуют жесткие санкции», — заключил Брод.

Ранее депутат Государственной думы Ярослав Нилов предложил сделать обязательной установку алкозамков в автомашинах для исключения вождения в пьяном виде.