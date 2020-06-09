Появились подробности об адвокате Ефремова

Москва, 9 июня. Устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова защищает адвокат Вадим Яловицкий, имеющий проблемы с законом.

Интересы Ефремова после «пьяного» ДТП представляет Яловицкий, партнер Константина Добровинского. Адвокатская контора известна тем, что защищала Алексея Учителя в споре о показе фильма «Матильда».

По данным Федерального агентства новостей, сам Яловицкий не чист на руку – у адвоката есть проблемы с законом. Яловицкий два года судился из-за неуплаты членских взносов в СНТ «Полянка-ВАГШ» и проиграл спор. Адвокат задолжал 40 тысяч рублей.

Авария произошла 8 июня в Москве на Смоленской площади. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Актер не пострадал, однако водитель фургона, в который врезался актер, Сергей Захаров получил тяжелые травмы. Позже мужчина скончался в больнице.

После смерти Захарова уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

На кадрах с места ДТП видно, что актер с трудом говорит и стоит на ногах. Он перебивает речь полицейского и заявляет: «Я виноват». В ответ на вопрос правоохранителя актер признался, что выпивал.