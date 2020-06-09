В Совфеде оценили перспективы будущих льгот для российских пенсионеров

Москва, 9 июня. Предложенные депутатами Госдумы две льготы для российских пенсионеров являются социально значимыми, однако одна из них вызывает много вопросов. Об этом заявил первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

В конце мая депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроекты, один из которых предполагает внесение поправок в закон «О страховых пенсиях». Парламентарии предлагают снизить возраст начисления фиксированной надбавки к страховой пенсии с 80 лет до 75 лет.

Рязанский отметил, что данная инициатива вызывает много вопросов, так как она противоречит концепции развития пенсионной системы. «Это так называемая вторая часть фиксированной пенсии — она предполагает поддержку людей в возрасте, когда они нуждаются в дополнительных средствах на лекарства и другие нужды. Сдвигать эту систему в сторону понижения возраста означает противоречить основной концепции пенсионного обеспечения. Именно это противоречие станет главным при обсуждении законопроекта», — пояснил сенатор.

По его словам, в настоящее время вторую часть фиксированной пенсии получают около пяти миллионов россиян. В случае принятия данного законопроекта возникнет необходимость привлечения дополнительных бюджетных средств, передает «Экономика сегодня».

«Суммы в разы вырастут. А источник финансирования в данном случае может быть только один – увеличение субсидий пенсионной системы из федерального бюджета», — добавил Рязанский.

Он также напомнил, что на рассмотрение Госдумы была внесена и другая инициатива, которая нашла одобрение в правительстве. Она предполагает предоставление рассрочки пенсионерам по долгам за кредиты на два года.

«Это социально ориентированная и просто человечная поправка, которая обязательно будет поддержана. Пенсионеры считаются социально уязвимой частью российского общества, а получатели минимальных пенсий защищены наименее остальных. В кризисных условиях первой половины 2020 года им тоже пришлось нелегко, и любые меры поддержки лишними не станут», — пояснил сенатор.

По его словам, данная инициатива полностью поддерживается правительством. Член Совфеда выразил уверенность, что данный законопроект не вызовет дискуссии в ходе обсуждения в парламенте.