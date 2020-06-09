«Талибан» и Пентагон: кому оказалось выгоднее мирное соглашение

Автор Telegram-канала «ЧВК Медиа» рассказывает о том, как «мирное соглашение» США с террористами «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) стало поводом для новой вакханалии насилия в Афганистане.

Чуть больше трех месяцев минуло со дня подписания в Афганистане мирного соглашения между движением «Талибан» и США.

29 февраля американцы объявили, что все их войска покинут Афганистан в течение следующих 14 месяцев, если «Талибан» согласится вести борьбу с террористическими группами и выполнит прочие условия сделки. Еще накануне церемонии подписания соглашения о начале мирных переговоров движение «Талибан» объявило о своей победе.

«Это день победы. Победа пришла с божьей помощью», — объявил Шер Мохаммад Аббас Станикзай, переговорщик «Талибана».

В тексте соглашения говорится, что «Талибан» предоставил гарантии того, что группировка «будет препятствовать использованию территории Афганистана любой группой или отдельными лицами во вред безопасности Соединенных Штатов и их союзников». Соглашение также включает секретные приложения, содержание которых известно лишь талибам и небольшому кругу лиц из числа военно-политической верхушки.

В кабинете врут, а в поле бьют

Что из этого получилось? Уже 4 марта американские войска нанесли первый со дня подписания соглашения воздушный удар по боевикам «Талибана» в Афганистане, — всего через несколько часов после того как президент Дональд Трамп заявил, что «очень хорошо поговорил» с лидером этого движения.

По данным агентства Reuters, только в период с 1 марта по 15 апреля талибы совершили более 4500 нападений на афганские правительственные войска, что на 70% больше, чем за тот же период прошлого года. А 4 июня афганское издание Tolo News сообщило, что с 27 мая талибы совершают в среднем 30 нападений в день.

«Талибан» не гнушается ничем: так, 12 мая они совершили нападение на родильное отделение в Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере 24 человека, включая новорожденных младенцев и матерей.

Незнание — сила

Есть такое правило: чем хуже ситуация, тем меньше о ней говорят военачальники. Поэтому нет ничего удивительного в том, что американские силы в Афганистане в настоящее время отказываются публично обнародовать данные о количестве атак, осуществленных «Талибаном» и ИГ1 (запрещено в РФ) за последние три месяца, что следует из отчета специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR).

«Силы НАТО ограничили публикацию данных о количестве нападений противника, которые имели место в этом квартале впервые с тех пор, как SIGAR начал использовать их в 2018 году для отслеживания уровня и мест совершения насильственных актов, — также говорится в отчете. — Эти данные были одним из последних оставшихся показателей, которые SIGAR мог использовать для публичного информирования о ситуации в области безопасности в Афганистане».

Сведения о том, сколько афганских военнослужащих и полицейских было убито и ранено — также засекречены и американскими военными, и афганским правительством.

Трудно представить, что в Пентагоне не хотят, чтобы люди знали о нападениях талибов и других группировок на афганские силы безопасности, потому что дела идут слишком хорошо.

«В этом городе [Вашингтоне] есть тенденция засекречивать стыдные вещи», — сказал в прошлом году репортерам Джон Сопко, специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана. — Правительство обычно не засекречивает хорошие новости».

Войска США не подвергались нападениям с того момента, как Штаты согласились вывести все войска из Афганистана, уровень насилия со стороны талибов остается «неприемлемо высоким», сообщил в начале мая журналистам пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман.

«Они продолжают нападения на афганские национальные силы обороны и безопасности. Мы продолжаем совершать оборонительные нападения, чтобы помочь защитить наших партнеров в этом регионе», — заявил представитель Пентагона.

В американском военном ведомстве заявили, что генерал Остин Миллер, который возглавляет все американские и коалиционные войска в Афганистане, решил, что информация о нападениях талибов не должна разглашаться, потому что это «часть дипломатических переговоров с талибами для достижения окончательного мирного соглашения».

При этом данные о нападениях талибов не являются секретными и будут опубликованы «в будущем», добавил Хоффман. Он признал, что пока не знает, когда и каким образом эта информация будет обнародована.

На данный момент в соответствии с подписанным соглашением американцы сокращают группировку войск в Афганистане до 8600 человек. Пока неясно, повлияет ли высокий уровень насилия в Афганистане на вывод американских сил.

Во время своего визита в Кабул 29 февраля министр обороны США Марк Эспер заявил, что США «без колебаний аннулируют соглашение» о выводе войск из Афганистана, если талибы не выполнят свои обязательства.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в конце мая по итогам серии встреч с муллой Абдулом Гани Барадаром сообщил, что «талибы заявили о своей приверженности этому соглашению и его осуществлению», — однако это совсем не вяжется с тем, что Пентагон засекретил данные о нападениях «Талибана».

Талибан и «Аль-Каида»: есть ли разница?

В то же время, в опубликованном Группой ООН по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями докладе отмечается:

«Отношения между «Талибаном» — прежде всего «Сетью Хаккани» и «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) остаются тесными; они основаны на дружбе, истории совместной борьбы, идеологической симпатии и брачных узах. «Талибан» регулярно консультировался с «Аль-Каидой» в ходе переговоров с Соединенными Штатами, заверяя группировку в том, что будет уважать исторические связи с ней. «Аль-Каида» положительно отреагировала на подписание соглашения: ее последователи открыто заявляли о том, что это победу в борьбе за дело «Талибана», а следовательно, победа для всего глобального сопротивления».

В докладе ООН также раскрываются связи талибов с властями Пакистана (читайте об этом в статье Федерального агентства новостей).

Подводя итог: соглашение, которое преподносилось американскими властями как успех, очевидно является нежизнеспособным.

«Даже если мы и не говорим, что США побеждены в Афганистане, это все равно секрет Полишинеля. То, что они проиграли, не вызывает сомнений ни у кого», — заявил Анас Хаккани, один из лидеров союзной «Талибану» группировки «Сеть Хаккани».

Афганское правительство вообще не принимало участия в переговорах, а соглашение даже не обязывает «Талибан» его признавать. Как дремучим радикалам удалось переиграть матерых вашингтонских «ястребов» и почему Трамп отказался от своей излюбленной тактики ведения переговоров, которую он применяет в области договоров по контролю над вооружениями остается открытым.

1 Организация запрещена на территории РФ.