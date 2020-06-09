«Данила был прав: Америке — кирдык». Роман Носиков прощается с гегемоном

Рукопожатная общественность возмущена. На Первом канале мало того, что показали фильм Алексея Балабанова «Брат-2» («Шовинизм! Русский фашизм!»), так еще и вместо финальных титров на фоне песни «Наутилуса» «Последнее письмо» («Гудбай, Америка, о-о!») посмели дать кадры погромов в США.

Как же так можно-то было! «Ни стыда ни совести».

Вся прелесть ситуации даже не в том, что стыд и совесть у нас требуют на осмотр люди, которые десятилетия публично, ничего не стесняясь, мастурбировали на каждое русское несчастье, делая из любого ЧП радикальнейшие выводы о России, народе, государстве и системе.

Дело как раз в выводах.

Специалисты, которые занимаются большими системами, изучают их устойчивость к вызовам, прекрасно знакомы с такой вещью, как стресс-тест. Стресс-тест — это изучение поведения системы, ее способности к адаптации и пределов прочности в условиях внезапной предельной нагрузки.

В качестве примера можно привести российский сайт «Госуслуги», который «лег» на несколько часов, оказавшись не в состоянии переварить огромное количество обращений граждан за материальной поддержкой. Лег, но потом встал и обработал все, что должен был.

Соединенные Штаты Америки как система у нас на глазах были «оценены и взвешены» небольшой серией стресс-тестов: торговая война с Китаем — падение цен на нефть — коронавирус — погромы. В этой последовательности коронавирус — единственное звено, не порожденное самой американской системой. Впрочем, и это вопрос дискуссионный.

Оценка — неуд.

В области экономики и внешней политики — торговая война с Китаем проиграна. Дополню: она была развязана Штатами из-за их полной неспособности на равных конкурировать с промышленностью КНР и явным неумением оказать на Пекин определяющее давление.

На европейском политическом театре Вашингтон добился лишь решительной эмансипации Германии — вплоть до угроз штрафов за американские попытки заблокировать строительство «Северного потока — 2».

В области высоких технологий и вооружений Америка проиграла России гиперзвуковую гонку.

Кризис, связанный с пандемией, показал, что американская система здравоохранения, как таковая, фактически отсутствует. Во всяком случае, она не способна защищать население от массовых заболеваний.

Во внутренней политике США продемонстрировали неготовность элит смириться с таким выбором собственного народа, как Дональд Трамп. Вместо этого они решили использовать у себя дома полный спектр политических технологий, ранее применявшихся только против других стран. В том числе разрушение демократических институтов.

Откуда же в Америке взялась такая элита? Она — прямое порождение внешней политики Вашингтона последних двадцати лет. Все это время Штаты постоянно совершенствовались в искусстве уничтожения государств — именно так они поддерживали свою гегемонию. Теперь выращенный этой индустрией клан политических убийц взялся за сами США — и американская система не в состоянии дать им отпор.

Последние же события, начавшиеся с Миннеаполиса, просто напомнили: помимо всего прочего, в США никуда не делись старые, еще более чудовищные проблемы и противоречия: социальное неравенство, расовая ненависть, преступность, антигуманность. Не «нехватка гуманизма», а именно антигуманность — как культура расчеловечивания.

Все это маскировалось под толстенным слоем пропаганды и англосаксонской культуры улыбки напоказ. То есть чудовищными дозами лжи и лицемерия.

Что еще хуже, выстроенная в США система, похоже, даже не в состоянии верно оценить ситуацию, определить корень проблем и начать их преодолевать. Почему так? Именно в силу доминирования веры в эффективность лицемерия и пропаганды. Все интеллектуалы, которые смели говорить, что в США что-то не так, были просто отвергнуты средой и стигматизированы — в качестве, скажем, «пособников Руки Кремля».

Единственный рецепт, который интеллектуальные силы Штатов успели породить за все это время, связан с попыткой еще более сильного давления на Россию и Китай под разговоры о «приверженности американским ценностям». Проще говоря, они решили так сильно зажмуриться, чтобы врагам Америки стало невыносимо темно и страшно.

Иными словами, нынешняя американская система не пригодна к рефлексии.

В этих условиях среди российских отростков этой машины лицемерия как никогда актуальна задача по отысканию в нашей стране тех же проблем, которые сейчас сотрясают США. Например, проблемы массовой медицины («Власти РФ скрывают статистику! На самом-то деле все россияне уже умерли от ковидлы по нескольку раз — вдоль дорог мертвые с косами стоят!»). Или проблемы расизма («А вот в России полиция все время проверяет документы у азиатов!»). Или полицейского насилия («Человека за четыре рулона обоев застрелили! И всем плевать, потому что американцы свободные и великие, а россияне — рабы покорные!»).

Актуальнее только один вопрос — на кого же спихнуть вину за происходящее? На расиста Трампа, убитого негра или русских троллей? Но пикантность ситуации в том, что все эти поиски месторождения «русского зла и позора», да таких, чтобы на их фоне Штаты выглядели еще очень даже ничего, — это уже не работа, а хобби. Причем палеонтологическое.

Можно долго рассказывать о величии тираннозавра. О том, какие у него были глазищи, зубищи и лапищи. Как он был невероятно крут: нынешним млекопитающим никогда не достичь такой харизмы. Но главным в вопросе о величии тираннозавра является то, что он вымер.

Нет, Америка не пропадет с глобуса и не провалится в тартарары. Но ее гегемония мертва и не выйдет из карантина. Так что Данила Багров был прав: Америке — кирдык.

Посткарантинный мир становится ареной борьбы за американское наследство.