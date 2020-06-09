Глава «Трезвой России» призвал жестко наказать Ефремова и отправить на реабилитацию

Москва, 9 июня. Виновный в гибели человека актер Михаил Ефремов должен понести самое жесткое и показательное наказание и пройти курс реабилитации. Об этом заявил глава проекта «Трезвая Россия» и член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

Он прокомментировал смертельное ДТП, которое накануне вечером случилось в Москве из-за пристрастия артиста к алкоголю.

«Известный актер Михаил Ефремов подверг опасности жизни многих людей. Михаил не отрицает, что находился в состоянии алкогольного опьянения, но сможет ли он ответить на вопрос: стоит ли цена его попойки жизни человека, в которого он влетел, находясь в безумном состоянии? Выступаю за самое жесткое, показательное наказание для актера-алкоголика!» — высказался общественник.

По мнению Хамзаева, виновник аварии обязан полностью покрыть расходы всех ее участников, пройти курс реабилитации и понести реальную уголовную ответственность.

«Больно смотреть на кадры, где невинный человек зажат в груде металла своего автотранспорта. И виной этому пьяный Ефремов и его вседозволенность», — отметил глава «Трезвой России».

Представитель ОП также добавил, что если в момент трагедии Ефремов находился в машине не один, и его пассажирам было известно о его состоянии, последние должны понести «соразмерное наказание», поскольку «пособничество пьяному водителю ничем не лучше самого пьянства за рулем».

Ранее схожую с Хамзаевым позицию озвучил в эфире радио Sputnik представитель Госдумы Василий Пискарев. Он отметил, что в случае признания вины судом наказание должно быть строгим. Депутат напомнил, что год назад Дума фактически приравняла ответственность за такие дорожно-транспортные происшествия к наказанию за убийство.

ДТП с участием заслуженного артиста России случилось вечером 8 июня на Смоленском бульваре. Будучи пьяным, актер не справился с управлением — его внедорожник вылетела на встречную полосу и врезался в небольшой фургон, водитель которого получил многочисленные тяжелые травмы, а позже скончался в больнице, напоминает РИАМО. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит серьезный тюремный срок.