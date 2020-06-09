Полиция оцепила дом Ефремова в Москве

Москва, 9 июня. Сотрудники полиции оцепили дом в Москве, где живет актер Михаил Ефремов, устроивший накануне смертельное ДТП.

Здание расположено в Казарменном переулке. Правоохранители пропускают только жителей дома и ближайших строений.

У дома заслуженного артиста дежурит бригада скорой помощи. Медики прибыли по вызову к самому артисту. После жуткого ДТП в центре Москвы 56-летний актер почувствовал себя плохо и пожаловался на проблемы с сердцем.

Страшная авария произошла на Садовом кольце вечером в понедельник. Ефремов, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречку и столкнулся с Lada. Водителя отечественной машины — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Спустя несколько часов после аварии он умер, сообщил Infox.ru.

Экспертиза показала, что Ефремов был пьян. По словам очевидцев, после автомобильной аварии артист с трудом ходил и разговаривал. Сам актер признался, что не помнит момент ДТП, отметил РИАМО. Приглашенному артисту «Современника» может грозить до 12 лет тюрьмы.