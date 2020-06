Американцы в Софии назвали болгарское правительство расистским. Колонка Владимира Тулина

В Софии состоялся митинг, организованный гражданами США, работающими в качестве преподавателей в болгарской столице. Официально он был посвящен памяти Джорджа Флойда, а целью акции была объявлена борьба за права болгарских цыган. Об этом накануне объявили трое из них в эфире bTV, получив таким образом информационную поддержку от одного из крупнейших телевизионных каналов Болгарии. Прорекламировали предстоящую акцию и целый ряд других болгарских СМИ.

Место проведения митинга было идеальным — центральный пешеходный бульвар болгарской столицы Витоша, где расположено множество магазинов, кафе и ресторанов и, соответственно, всегда много людей, особенно в выходной день, в 16 часов, когда начался митинг. Благодаря этому малочисленность борцов за права цыган Болгарии не бросалась сильно в глаза. Зато было много полиции, расположенной вокруг. Если среди американцев, присутствовавших на митинге, преобладали люди среднего возраста, то среди болгар была в основном молодежь. Также были корреспонденты практически от всех крупных болгарских СМИ. Правда, брали интервью и делали видеозаписи они не больше получаса, а потом телевизионные компании показали короткие репортажи, где происшедшее было названо нейтрально — «антирасистское мероприятие».

Почти все плакаты, которые держали митингующие, были написаны на английском языке. На большинстве из них было написано «Black lives matter» («Черные жизни имеют значение») — под этим лозунгом сейчас в США проходят митинги и шествия с требованием дополнительных прав для афроамериканцев, а также погромы и поджоги магазинов, поездов и административных зданий.

Некоторые лозунги присутствующих даже превосходили американские. Одна чернокожая девушка держала плакат «Все жизни не имеют значения до тех пор, пока черные жизни не имеют значения». Если вдуматься, то это откровенно расистский лозунг, но не белого расизма, а черного. Ведь он провозглашает превосходство черной жизни над всеми остальными, но тех, кто объявляет себя борцами с расизмом, это не смущало. Если в США погромщики угрожают: «No justice, no peace!» («Нет справедливости, нет и мира!»), то здесь к этому добавили и «Abolish police!» («Упразднить полицию!»). Был плакат и с такой длинной надписью на английском: «Расист-насильник Трамп хочет запретить антирасизм (Антифа). Ничего удивительного!». Запомнился такой дискриминационный лозунг: «White silence is violence» («Белое молчание — это насилие»). Поразил и лозунг «Justice for George Floyd!» («Справедливость для Джорджа Флойда!») — ума не приложу, какая может быть справедливость для покойника. Были плакаты с надписями на болгарском: «Хватит расизма в Болгарии! Солидарность с цыганами, поддержка мигрантов. Долой фашистов от власти!», «Побольше профилактики, поменьше полиции». Двое мужчин держали простыню с картой мира и путями расселения людей, на которой было написано «Мы все мигранты».

Наверное, с целью увеличения численности участвующих было объявлено, что все должны быть в масках, а у кого их нет, те могут взять их бесплатно у организаторов. Позже появились люди с большим плакатом и странной надписью на английском и болгарском языках «Еда, нет войне» и стали угощать черешней. Митинг проходил на этих же двух языках, при помощи переводчиков.

В перерывах между выступлениями собравшиеся выкрикивали лозунги как на английском — о значимости черной жизни, об отсутствии мира без справедливости и расистской полиции, так и на болгарском: «Расизм убивает — власть покрывает», не сообщая при этом, кто же в Болгарии погиб из-за расизма. Один раз скандировали «Трамп — фашист!». Аплодисментами собравшиеся встретили пришедшую с антирасистскими лозунгами группу детей 10–12 лет. Это были, очевидно, ученики американских преподавателей. Хотя выступающие говорили, что все происходящее во имя Болгарии, но ни одного болгарского флага не было, зато был радужный флаг ЛГБТ с нарисованной на нем черной рукой, сжатой в кулак.

Открыл митинг преподаватель Англо-американского училища в Софии чернокожий американец Чарльз Филипс. Он напомнил собравшимся про смерть Джорджа Флойда, про борьбу против расизма и заявил, что в Болгарии в таком же бедственном положении, как афроамериканцы в США, находятся ромы. Он и все последующие выступающие использовали именно это слово. Так, согласно указаниям ЕС, необходимо называть цыган в официальных документах. Между тем в общении между собой болгары это слово не используют: произносить слово «ром» в Болгарии так же неприлично, как в США слово «негр». А в Румынии от этого слова отказались даже в официальных документах, так как в румынском языке слово rom слишком похоже на слово roman — румын. Позже Чарльз Филипс долго зачитывал имена афроамериканцев, убитых в США, а собравшиеся их хором повторяли. Проходящие мимо болгары смотрели на это с большим удивлением. Удивительно, но свое возмущение происходящим в центре Софии выразил только один болгарский юноша. Он выкрикнул: «Американцы, хватит учить болгар!», после чего назвал их сексуальным меньшинством, послал их по интимному адресу и был сразу задержан полицией за нецензурные выражения в общественном месте. Насчет сексуальной ориентации он был прав: позже, сравнивая фотографии, я обнаружил, что многие из участников митинга в поддержку прав цыган были и участниками гей-парада в Софии в июне 2018 года, о котором Федеральное агентство новостей рассказало в статье «На гей-параде в Софии топтали РФ и призывали любить Британию нетрадиционными способами».

Имена следующих выступающих я не расслышал, так как они их произносили в начале своей речи, когда еще не до конца смолкло скандирование, да и называли они чаще всего только имя без фамилии. Следующим оратором был еще один белокожий преподаватель софийского училища из США. Он объяснил, что они собрались здесь, а не перед посольством США потому, что они протестуют не только против американского расизма, но и против расизма во всем мире, где есть такие расистские государства, как ЮАР, Бразилия и Болгария. Был сильно удивлен. В ЮАР произошло именно то, за что они борются: там черные жизни приобрели такое большое значение, что контролируют всю власть в стране. В результате одни белые жизни перестали существовать, пав жертвой чернокожих мстителей, а точнее — убийц и грабителей, а другие белые жизни живут в домах, превращенных в крепости, вооруженные до зубов или массово бегут из страны. В Бразилии, как и во всех других странах Латинской Америки, никаких столкновений на расовой почве никогда не было. Хотя американские посольства многократно пытались их спровоцировать под лозунгом «борьбы против нарушения прав расовых меньшинств».

Про эти страны американец не сказал больше ничего, зато объяснил, почему он считает Болгарию расистской страной. Оказывается, у власти расисты потому, что они «разрешили фашистской партии «Възраждане» («Возрождение») митинговать у американского посольства против антирасистских выступлений в США». Действительно, 5 декабря члены этой партии во главе со своим лидером Костадином Костадиновым митинговали у посольства США, и при этом один из лозунгов у них был точно такой же, как и у бульварных протестующих: «Нет — расизму». Другими их лозунгами были «Стоп черному террору» и «Белые жизни имеют значение». Интересно получается у американцев: тех, для кого черные жизни имеют значение, они называют борцами за свободу и демократами, а тех, для кого важны белые жизни, — фашистами. И кто после этого расист?

Другим «доказательством» расизма Болгарии стало то, что ее правительство прикрывает полицию, которая осуществляет репрессии против ромского населения. Если его послушать, то получается, что полицейские обижают бедных цыган исключительно для собственного удовольствия, а совсем не из-за того, что количество совершенных ими преступлений многократно превышает их долю в составе населения. До вступления Болгарии в ЕС в 2007 году местное МВД опубликовывало этническую принадлежность преступников и болгары могли узнать, что их соотечественники из цыганского меньшинства, составляющего 4,7% населения, совершают 63% краж, 47% изнасилований и 38% убийств. С тех пор подобная статистика запрещена, но в личных беседах болгарские полицейские неофициально сообщают, что положение изменилось только в худшую сторону. Существуют и чисто цыганские сферы преступной деятельности — продажа грудных детей за границу для усыновления, проституция на автомагистралях.

Вспоминал американец и о сносе полицейскими цыганских домов. При этом он «позабыл» сказать, что все эти дома были построены незаконно и на чужой земле. Потом выступали еще американцы и болгары. Они возмущались жестокими действиями полиции США против чернокожего населения, но при этом только один из выступающих упомянул, что это население совершает сейчас массовые погромы. Он объяснил, что это была вынужденная мера, так как движение Black lives matter существует с 2013 года, но никто не обращал внимания на его требования и погромы были единственным способом привлечь к ним внимание. Кроме того, в обществе насилие оправдывается и героизируется, когда оно совершается государственными органами, полицией и армией, а значит, и гнев со стороны угнетенного народа является законным коллективным действием сопротивления. Интересная у американцев логика: чтобы разграбить магазин, надо создать не банду, а политическую организацию, а в случае задержания заявить, что мы не грабим, а привлекаем внимание к своим политическим целям.

Выступающие призывали болгар голосовать только за тех политиков, которые обещают защиту прав цыган и максимальное сокращение финансирования правоохранительных органов как эффективное средство в борьбе против полицейского произвола. Призывали цыган объединиться для борьбы за свои права, указывая в качестве примера то, что происходит сейчас в США. Наверное, это можно было сказать короче: «Прекращайте воровать, начинайте грабить и будете жить как в США». Интересно, что на митинге, посвященном борьбе за права цыган, самих цыган было всего двое, при этом оба были завернуты в цыганское сине-зеленое знамя с красным колесом в центре. Американцы в разговорах между собой упоминали, что лидеры ромских организаций обещали им прислать людей, но обманули. Они не знали того, что в Болгарии знают даже дети: большинство цыган не то что на митинги, а даже на выборы ходят только за вознаграждение.

Один из цыган тоже прочитал выступление по бумажке. Он оказался профессиональным борцом за права сонародников из Сливена. Традиционно обвинил болгарские власти в том, что выделяют мало финансов для их национального меньшинства. Новым стало обвинение в политике сегрегации, которая заключается в том, что цыган заставляют жить скученно в отдельных поселениях и в результате они массово страдают от коронавируса. Много говорил о полицейском насилии. В качестве примеров «зверств» полиции он рассказал, что в Сливене полицейские заставили догола раздеться 11-летнюю девочку, в другом городе бросили в контейнер для мусора 15-летнего подростка, а одного цыгана вообще убили, но произошло это не в Болгарии, а в Чехии. Из этого следовало, что в Болгарии все цыгане живы и полиция никого из них не убила. А вот болгарские одинокие пенсионеры, живущие в сельской местности, постоянно становятся жертвами цыган. Некоторые умерли в страшных мучениях, так как их пытали перед смертью, требуя показать, где они прячут свои сбережения. В конце своего выступления борец за права тех, про кого болгары говорят «у них больше всех прав и никаких обязанностей», провозгласил: «Наша ромская борьба — это ваша американская борьба!», вызвав массовые аплодисменты.

Затем всем предложили почтить память Джорджа Флойда и для этого встать на колени и стоять 8 минут и 46 секунд — ровно столько его душил полицейский. Я осуждаю его убийство полицейскими, но почитать память американского наркомана и уголовника с пятью судимостями (последняя — за грабеж беременной женщины в ее доме), который сам спровоцировал свое задержание и смерть, расплатившись фальшивой 20-долларовой купюрой и оказав сопротивление полиции, мне не позволяла совесть. Поэтому я просто отошел к полицейскому оцеплению.

Когда я вернулся и продолжил слушать выступления, изредка фотографируя, то мне в голову попала картонная коробка из-под масок. Стало интересно, и я стал активнее фотографировать. Через несколько минут ко мне подошла хорошо откормленная болгарка, одетая, как и большинство митингующих, во все черное. Она потребовала, чтобы я прекратил фотографировать, а не то мне будет плохо. Я поинтересовался, угроза ли это. Она ничего не ответила, и я продолжил фотографировать. После этого она потребовала, чтобы я убирался отсюда, а я предложил ей обратиться к полиции, если есть претензии ко мне. По иронии судьбы они в очередной раз кричали, что она расистская.

В принципе делать на митинге уже было нечего. Из-за постоянного скандирования он шел уже почти три часа, и в конце ораторы уже ничего интересного не говорили, а просто рассказывали про расизм в Болгарии, иллюстрируя случаями из жизни. Причем «грубые расистские проявления» — отказался везти шофер такси, обслуживать официант, плюнули, наступили на ногу — произошли не с ними, так как большинство из них — белокожие американцы и болгары, а с их цыганскими друзьями. Но вопрос был принципиальным, и я решил остаться до конца. После этого отношение присутствующих ко мне изменилось. Они стали демонстративно отворачивать лица при фотографировании, а иногда и становиться прямо перед объективом.

Таким образом американцы продемонстрировали, что они не только грубо вмешиваются во внутренние дела Болгарии, призывая ее жителей к гражданскому неповиновению, но и то, что, хотя они постоянно и называют себя демократами, на самом деле демократии они придерживаются только тогда, когда им это выгодно.