Посол Сербии нашел в Главном храме ВС РФ икону своего покровителя

Москва, 9 июня. Послы шести государств посетили 9 июня Главный храм ВС РФ и музейный комплекс «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот», передает Федеральное агентство новостей. Чрезвычайный полномочный посол Республики Сербия даже нашел в новом храме частичку родины — икону Александра Невского.

«Я был крещен в церкви Александра Невского в Белграде, — объяснил посол Мирослав Лазанский, фотографируясь на фоне иконы русского святого. — Мой отец тогда был офицером Югославской народной армии, но моей бабушке это ничуть не мешало покрестить меня».

Лазанский признался, что восхищен красотой только что отстроенного храма, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Он отражает дух не только русского и советского воина, но и русского человека, — поделился впечатлениями Мирослав Лазанский. — Я прекрасно осознаю роль православия в истории России. Я знаю, что во время Великой Отечественной роль церкви вернулась у русского народа и это помогло поднять мораль Красной Армии».

Сербы, так же как и русские люди, в тяжелые моменты жизни говорят «Боже сохрани», рассказал журналистам сербский посол.

По его словам, роль простых солдат часто забывается после окончания больших войн.

«Я рад, что в России этого не происходит, — сказал Мирослав Лазанский. — Вы переплетаете роль войска и религии в душе человека, и этот храм — прекрасное отражение российского и советского человека».

К большой экскурсии по Главному храму ВС РФ и мемориальному комплексу «Дорога памяти» сегодня также присоединились чрезвычайные и полномочные послы Китая, Вьетнама, Белоруссии, Армении и Индии.

Торжественное открытие храма намечено на 22 июня.