Адвокат Резник рассказал, может ли Ефремов получить условный срок за смертельное ДТП

Москва, 9 июня. Актер театра и кино Михаил Ефремов может отделаться условным наказанием за смертельное ДТП в Москве. Об этом заявил президент Адвокатской палаты Москвы и вице-президент Международного союза адвокатов Генри Резник.

Он отметил, что сейчас Ефремову грозит 12 лет тюрьмы. Уголовное дело было переквалифицировано на часть 4 (пункт «А») статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Юрист усомнился в том, что Ефремова могут лишить звания Народного артиста России.

В беседе с Nation News Генри Резник отметил, что «учитывается личность осужденного» и «положительная характеристика на человека по профессиональной линии должна учитываться при назначении меры наказания».

«Если назначается условное наказание, то там разные ограничения могут быть. Понятно, что он был в состоянии опьянения, но все-таки это преступление неосторожное. И оно отличается от умышленного преступления, совершенного по злой воле», — сказал Резник.

Ранее сообщалось, что Ефремов чуть не устроил еще одну аварию на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом напоминает «Ридус». В понедельник вечером актер устроил ДТП в Москве на Смоленской площади. Он выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, водитель которой скончался. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что Ефремов должен понести самое строгое наказание, если будет доказана его вина. Об этом пишет РИАМО.