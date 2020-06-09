Манукян предложил заблокировать Facebook за несоблюдение российских законов

Москва, 9 июня. Только блокировка Facebook может остановить распространение фейков в этой социальной сети. Об этом заявил член комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

В разговоре с корреспондентом издания «Слово и дело» эксперт призвал остановить «волну фейков, которая захлестнула соцсети».

«Если эти администраторы (западных ресурсов. – Прим. ФАН) не готовы взять на себя ответственность и соблюдать законодательство нашей страны, то, наверное, уместно было бы говорить об их блокировке. Потому что, извините, но правила нужно выполнять, законы нужно соблюдать. Если мы можем как-то повлиять штрафами, то это нужно делать, если не можем, то пора их блокировать и не церемониться», — уверен Манукян.

Он напомнил, что российский закон о надежном Рунете позволит очистить российский сегмент Сети от информационных вбросов Запада.

Кроме того, Манукян отметил важность развития российских онлайн-ресурсов, которые должны заменить зарубежные аналоги. С ним согласен ведущий инвестиционный аналитик компании «Финам» Леонид Делицын, который обосновывает необходимость таких шагов с экономической точки зрения.