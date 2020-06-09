Карасев назвал приговором отказ Украины предоставлять данные с радаров о крушении MH17

Мир готов признать вину Украины за крушение малайзийского Boeing-777 в 2014 году. Об этом Федеральному агентству новостей заявил политолог Андрей Иванов.

Отказ Киева

Украинские власти не предоставляли первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году. Об этом рассказал нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.

«Украина практически не предоставила первичных радиолокационных данных. Украина объяснила голландскому совету по безопасности, что не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных, так как радар в этот момент не работал», — сообщил прокурор.

В начале февраля текущего года прокуратура Нидерландов обвинила трех россиян и украинца в крушении MH17. Осенью прошлого года министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур требует обнародовать все доказательства по крушению МН17 в Донбассе. Дипломат обратил внимание, что власти страны не считают возможным делать какие-то выводы о виновности без скрупулезного изучения доказательств.

Приговор для Киева

Политолог Владимир Карасев отметил, что украинские власти подписали себе приговор своими действиями. По его мнению, можно говорить о признании Украиной вины за сбитый пассажирский самолет.

«Атака на авиалайнер была заранее спланирована ВСУ. Естественно, во время теракта украинцы отключили радар, чтобы не было доказательств. Зато есть доказательства у американских военных, но они их не предоставили по простой причине. Американским хозяевам Украины невыгодно делать Киев международными преступниками», — пояснил Владимир Карасев.

Эксперт напомнил, что у ополчения Донбасса нет и никогда не было технических возможностей сбивать самолеты на такой большой высоте. Он выразил уверенность, что в ближайшей перспективе Украина понесет не только наказание как международный террорист, но и «будет очищена от нацистской ветоши» силами Народной милиции ЛНР и ДНР.

«Правда всегда побеждает»

Политолог Андрей Иванов подчеркнул, что правда всегда выплывает наружу. Так было, например, с войной в Южной Осетии в 2008 году, когда мир был вынужден признать вину Грузии в развязывании войны. Западное общество довольно открытое, там внимательно следят за всеми деталями. И они всегда проявляются, объяснил эксперт.

«Оказывается, что Украина не была заинтересована в сотрудничестве со следствием. Больше всех кричала о вине России, а данные необходимые не предоставила. Хотя в той истории виновата в любом случае Украина. Напомню, что именно украинские диспетчеры направили иностранный гражданский самолет над зоной боевых действий. Об этом не любят говорить, но это так. Вина Украины однозначна. Сейчас вот выясняется, что вина российской стороны, о которой так долго кричали, в принципе недоказуема. И именно по причине укрытия Киевом данных с радаров. Правда всегда побеждает», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, России в подобных ситуациях следует занимать более активную позицию в плане пропаганды. Россия всегда предоставляет необходимые доказательства своей правоты, но донести их до мировой общественности сразу не может.

«Так, кстати, было в случае войны в Южной Осетии. Да, мир признал правоту России, но после того, как несколько лет шла грязная информационная война против нашей страны. Вот так и в случае с Boeing. Мир сейчас признает вину Украины. Но сколько людей за предыдущие годы были сагитированы антироссийски? Сейчас ведут гибридные войны, и поэтому информационная составляющая должна быть усилена», — заключил Андрей Иванов.

Ранее бывший сотрудник украинских спецслужб Василий Прозоров сообщил, что киевские власти причастны к крушению MH17. Эксперты считают, что информацию, полученную от Прозорова, нельзя игнорировать.

На Западе стали понимать, что попытки переложить ответственность на Москву оказались провальными. Предположения западных экспертов о причастности РФ к трагедии «не выдерживают никакой критики», уверен он.

Малайзийский Boeing-777 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли. Украинское руководство обвинило в катастрофе ополченцев. Те в ответ заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.