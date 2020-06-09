Сирийские солдаты вернули деревню в Хаме, захваченную боевиками «Хурас ад-Дин»

Хама, 9 июня. Сирийские военные вновь выбили террористов из деревни Танджара, которая была внезапно захвачена террористами. Корреспонденты Федерального агентства новостей вошли в освобожденную деревню вместе с военнослужащими САА.

В понедельник во второй половине дня деревня Танжара, расположенная в северной части провинции Хама, была атакована боевиками группировки «Хурас ад-Дин». Начав внезапное наступление из населенного пункта Аз-Зауи, исламисты смогли быстро подойти к позициям Сирийской Арабской Армии и захватили часть деревни.

В ходе непродолжительного боя боевикам удалось подбить несколько единиц боевой техники САА. Попытки боевиков развить первичный успех сорвали подкрепления САА, своевременно подошедшие на позиции. По террористам был открыт массированный ответный огонь, лишь шесть боевиков, участвовавших в атаке, смогли уйти с поля боя.

Хотя боевики были выбиты из деревни, они продолжают посылать свои бесплотники против сирийских войск. Во время работы корреспондентов ФАН один из них вплотную подлетел к позициям военных.

Впоследствии стало известно, что боевики предприняли наступление на позиции правительственных сил при поддержке боевой техники с западного направления. Мотоцикл и пикап террористов наехали на противотанковые мины, в результате были уничтожены восемь боевиков.

Правительственные силы продолжают удерживать позиции вокруг деревни, находящиеся под угрозой повторной атаки. Боевики остаются неподалеку и могут в любой момент возобновить наступление.