В Госдуме отвергли идею пожизненно лишать прав за смертельное ДТП

Пожизненное лишение водительских прав, даже в случае смертельного ДТП, в России вводить не планируется. Об этом первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил Федеральному агентству новостей, комментируя аварию, виновником которой стал актер Михаил Ефремов.

«Лишение водительских прав пожизненно даже не обсуждается, хотя такой вопрос периодически возникает, — пояснил депутат. — Да это и невозможно, потому что наказание за любое уголовное преступление предполагает возможность исправления. После отбытия срока виновным водителем его права восстанавливаются, за исключением отдельных моментов».

По мнению собеседника ФАН, российское законодательство достаточно жестко относится к пьяным за рулем, и дальнейшее усиление ответственности вряд ли будет эффективным.

«Мы уже подошли к черте, после которой — только расстрел на месте, — иронизирует Лысаков. — Нам ужесточать дальше некуда. Мы уже отменили административную ответственность за повторное управление в состоянии опьянения».

Депутат напомнил, что сегодня в России сам факт повторного (в течение года с момента предыдущей санкции) управления автомобилем в состоянии опьянения, без ДТП и пострадавших, карается уголовной ответственностью. При этом судимость по уголовной статье означает невозможность устроиться на нормальную работу.

«Мы убрали прореху в законодательстве касательно оставления места ДТП, когда сбежавший водитель проходил по санкциям как трезвый, — добавил Лысаков. — Сбегают как раз потому, что были в состоянии опьянения: наркотического, психотропного или алкогольного».

Если же ДТП, совершенное пьяным водителем, закончилось гибелью людей, то наказание, по сути, приравнено к умышленному убийству.

«Если погиб один человек — наказание до 12 лет лишения свободы, если два и более — до 15 лет», — пояснил Лысаков.

По мнению парламентария, вместо дальнейшего ужесточения наказания должны применяться совершенно другие методы, в частности социальная реклама.

«В прайм-тайм, как только садишься ужинать, видишь только лекарство от грибка ногтя. Надоели безумные рекламы всего и вся, не вызывающие ничего кроме озлобления» — отметил Лысаков.

Напомним, что поздним вечером 8 июня актер театра и кино Михаил Ефремов, управляя автомобилем «Гранд-Чероки» в состоянии сильного алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу на Садовом кольце Москвы в районе метро «Смоленская». В результате лобового столкновения получил тяжелые травмы водитель фургона Сергей Захаров. Через несколько часов он скончался в больнице от внутреннего кровотечения.

В связи со смертью пострадавшего дело было переквалифицировано по более тяжелой статье, и теперь Ефремову грозит 12 лет лишения свободы. 57-летний житель Рязани Сергей Захаров работал курьером, развозя грузы одного из интернет-магазинов. У него остались жена, сын и дочь.