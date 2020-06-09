Число умерших от коронавируса в РФ превысило 6 тысяч человек, зараженных — 485 тысяч

Москва, 9 июня. Более шести тысяч человек скончались в России от коронавируса за время пандемии, число выявленных случаев COVID-19 превысило 485 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в России зарегистрирован 171 летальный исход, вызванный новым типом коронавируса, и таким образом число умерших превысило шесть тысяч человек.

«За весь период в России от коронавируса скончалось 6 142 человека», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Почти половина умерших приходится на Москву — 3029 человек. В пятерку регионов с наибольшим количеством скончавшихся от коронавируса также вошли Московская область (590), Петербург (433), Нижегородская (145) и Свердловская (46) области.

В начале июня Всемирная организация здравоохранения заявила, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом и вышла на плато. Как напомнил РИАМО, максимальный показатель по числу инфицированных был зарегистрирован 11 мая. Тогда, как пишет Infox.ru, заболели более 11,6 тысячи человек.

Глава российского правительства Михаил Мишустин ранее заявил, что распространение в стране коронавируса постепенно идет на спад. Накануне президент России Владимир Путин констатировал, что эпидемию COVID-19 удастся преодолеть.