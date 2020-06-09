Ковитиди: Поправки в Конституцию РФ защитят Крым от враждебных посягательств

Член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди объяснила, почему для крымчан так важно голосование по изменениям в Конституцию РФ, намеченное на 1 июля. Поправки, среди которых четко прописана невозможность отчуждения ни пяди российской территории, надежно защитят Крым и его жителей от любых враждебных посягательств, отмечает Ковитиди. О важности для крымчан всенародного голосования по внесению изменений в российский основной закон сенатор Ковитиди рассказала Федеральному агентству новостей.

«Вернувшись к себе на Родину, в Россию, мы, крымчане, как никто понимаем, насколько бережно необходимо относиться к сохранению и защите государственного суверенитета нашего Отечества, — говорит политик. — Напомню, в какое непростое время мы с вами живем. Сегодня ситуация в мире далека от идеалов стабильности и мирного сосуществования, наша жизнь неразрывно связана с внешними вызовами, блокадами и санкциями. Поэтому действия, направленные на укрепление нашего государства, его устоев и принципов приобретают особую значимость. Эта защищенность, правовая подушка безопасности, закрепленная в Конституции РФ, прежде всего нужна нашим детям и внукам».

Для жителей Крыма главная поправка — изменения в статью 67 Конституции РФ, говорит Ольга Ковитиди.

«Считаю очень нужным и своевременным дополнение статьи 67 Конституции РФ частью 2.1, которая гласит: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Для любого здравомыслящего человека понятно, что эти поправки в конституцию необходимо принимать. Ведь суверенитет и территориальная целостность имеют ключевое значение для жизни и деятельности любого государства, составляют его основу. Без них государство вообще не может существовать, а их гарантия является одной из основных задач в области обеспечения национальной безопасности России», — говорит политик.

Неоспоримо, что территориальная целостность государства является одним из основополагающих принципов международного права, направленного на обеспечение стабильности в межгосударственных отношениях, напоминает сенатор от Крыма.

«Принцип государственной целостности России незыблем. Ведь территориальная целостность является приоритетной по отношению к федеративному устройству Российской Федерации», — подчеркивает собеседница ФАН.

Увы, не все на Западе готовы строго следовать международному праву и даже пытаются оспаривать законность российских границ, напоминает она.

«Вопросы территориальной целостности периодически поднимаются, — говорит Ковитиди. — Мы порой видим, как за рубежом некоторые сомнительные издания провокационно рисуют карты своих государств, на которых их границы проходят по территории России: то по Уралу, то по берегам Байкала. При этом сами «рисовальщики» и их заказчики прекрасно осознают нереальность всех этих рисованных проектов».

Несмотря на карикатурность всех этих потуг, такие действия являются прямым нарушением закона РФ, подчеркивает политик.

«В статье 280.1 Уголовного кодекса РФ закреплена ответственность лица за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Данная норма наконец нашла свое отражение в новой редакции Конституции РФ. Считаю принятие этой поправки очень своевременным и актуальным. Ведь, помимо внешних угроз, существуют и угрозы внутренние. Мы сами знаем, что у нас в России хорошо, а что плохо, сами внутри страны разбираемся со своими проблемами. Но раскачивать лодку, вредить России, переводить экономические проблемы во внешнеполитическую плоскость, чтобы «технично» развалить страну, мы никому не позволим», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Крым воссоединился в Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение Крыма с РФ произошло по воле граждан и в полном соответствии с международным правом, а также с Уставом ООН.

Украина, однако, отказывается признать российский суверенитет над Крымским полуостровом, провоцируя другие страны не признавать законность воссоединения Крыма с РФ.

Россия неоднократно подчеркивала, что вопрос Крыма закрыт окончательно и обсуждению не подлежит. Тем важнее закрепить незыблемость российских границ в Конституции РФ в ходе всенародного голосования, которое пройдет в России 1 июля.