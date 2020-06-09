Адвокат Жорин считает, что Ефремов может избежать срока за смертельное ДТП

Москва, 9 июня. Известный российский адвокат Сергей Жорин считает, что актер Михаил Ефремов может избежать уголовной ответственности.

8 июня Ефремов спровоцировал ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб один человек. В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жорин отметил, что Ефремов является известной фигурой, поэтому могут найтись уважаемые и заслуженные люди, которые будут добиваться минимального наказания для актера.

«Ефремов — представитель уважаемой актерской династии и среди поклонников его таланта есть сильные мира сего. Учитывая, что следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, а не под стражу, «жести» может и не быть», — предполагает адвокат.

По словам Жорина, Ефремову может грозить от пяти до 12 лет лишения свободы, однако актер может избежать уголовной ответственности, передает Newinform.

«На видео видно, что он просто не вошел в поворот, он поехал прямо. В теории, в этот момент у него мог случиться сердечный приступ, или мог сахар понизиться или повыситься, тогда не будет причинно-следственной связи между состоянием алкогольного опьянения и ДТП, и в этом случае он избежит уголовного наказания», — считает адвокат.

Стоит отметить, что в отношении Ефремова возбуждено уголовное дело. Актеру может грозить до 12 лет лишения свободы. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.