LIVE: Избежит ли Россия экологических катастроф. Как защитить страну от мусора?

Экологическая безопасность — один из приоритетов государственной политики. Меняется схема работы с отходами, появляются мусороперерабатывающие заводы, активно внедряется раздельный сбор мусора.

В то же время в России растет число незаконных свалок, природу не берегут и жители страны, оставляя тонны мусора в лесах и на берегах рек, озер, побережьях морей и океанов. От загрязнения окружающей среды страдают и люди, и животные.

Какие регионы в России наиболее загрязнены? Как подстраивается промышленность под новые экологические требования? Как наказывают за ущерб окружающей среде? Когда в России покончат с огромными мусорными полигонами? Опасны ли мусоросжигательные заводы?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — экологи, инженеры, экономисты, журналисты, чиновники и политики.

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