Сирия, 9 июня. Три новых случая заболевания коронавирусом были зафиксированы в Дамаске. Протурецкие боевики проводят рейды в городе Азаз на севере Алеппо. Жители еще двух населенных пунктов присоединились к протестам против SDF**** в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: обследуют районы пустыни Бадия аш-Шам в западной части Дейр-эз-Зора.

Протурецкие силы: провели рейды по поиску террористов ИГ1 в городе Азаз на севере Алеппо; подозреваются в поджоге жилых домов к югу от Рас аль-Айна в Хасаке.

Курдские вооруженные бандгруппы: столкнулись с новыми протестами жителей в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции провела патрулирование в районе города Ад-Дербасия на севере Хасаки.

Провинция Дамаск

В Дамаске были зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом. Согласно информации сирийского Министерства здравоохранения, все заразившиеся родом из населенного пункта Рас аль-Маара, в котором накануне также были выявлены 16 случаев инфицирования. В то же время еще четыре сирийца выздоровели. Таким образом, в соответствии с последними опубликованными данными, общее число заболевших составило 144, 62 из них вылечились. Количество летальных исходов достигло шести.

Провинция Алеппо

Появилась информация о последствиях взрыва, прогремевшего накануне в городе Африн. В соответствии с данными, представленными Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в результате детонации СВУ в районе в Махмудия ранения получил ребенок. Также был нанесен урон близстоящим зданиям. Как известно, ответственность за установку бомбы взяли на себя курдские боевики из группировки «Силы освобождения Африна», которые осуществляют подпольную террористическую деятельность в районах, оккупированных протурецкими формированиями.

Между тем союзники Турции активизировали обыски в городе Азаз на севере Алеппо, заявив, что в нем могут скрываться боевики одной из подпольных групп «Исламского государства»1. О результатах предпринятых рейдов пока ничего неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что вслед за митингами в населенных пунктах Дибан, Джейдет-Акидат и Аль-Дахла начались демонстрации в городах Аль-Касра и Аль-Хаваидж. Как известно, участниками протестов становятся мирные жители. Они требуют от «Демократических сил Сирии» (SDF), под контролем которых находится эта территория, улучшения уровня жизни и борьбы с коррупцией. Напомним, накануне выступления также состоялись в соседней провинции Хасака.

Между тем на западе региона продолжается спецоперация Сирийской Арабской Армии (САА) и Национальных сил обороны****** (NDF), направленная на уничтожение так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Twitter-канал (SteeleSyAA) передает, что союзники обследуют территорию пустыни Бадия аш-Шам в районе административной границы с провинцией Хомс.

Провинция Хасака

На севере региона вновь состоялось совместное патрулирование Турции и РФ. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), союзники обследовали местность неподалеку от города Ад-Дербасия. Напомним, совместный мониторинг территории на сирийско-турецкой границе осуществляется в рамках меморандума о взаимопонимании между Турцией и РФ от 22 октября прошлого года.

Twitter-канал (SOHEB2019) заявляет о том, что несколько жилых домов пострадали в результате пожаров в деревнях Катуль и Тель-Диаб южнее Рас аль-Айна. Утверждается, что огонь перебрался на здания со стороны сельскохозяйственных районов. Некоторые из местных активистов подозревают в поджогах союзников Турции, под контролем которых находятся эти территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.