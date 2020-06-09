Джабаров призвал пресекать попытки провокаторов устроить беспорядки по «сценарию США»

Москва, 9 июня. В России необходимо пресекать попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию в стране, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он призвал сделать все возможное для того, чтобы не повторить такого развития сценария, как в США, охваченных протестами, бунтами и митингами.

Волна народного возмущения прокатилась по Штатам и странам Европы после жестокого задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейский повалил мужчину на землю и в течение восьми минут давил коленом на его шею. Флойд скончался от асфиксии. После этого протестующие вышли на улицы Миннеаполиса и других городов Соединенных Штатов, выступая против расизма и полицейского произвола. Но вскоре мирный протест превратился в настоящие погромы.

Владимир Джабаров заявил, что в РФ подобное произойти не должно, поэтому нужно еще в зародыше пресекать попытки провокаторов дестабилизировать обстановку в стране. Сенатор добавил, что они могут использовать разногласия на национальной и расовой почве.

«Следует очень жестко пресекать любые попытки зачинщиков устроить в нашей стране обстановку аналогичную американской. Национальные и расовые разногласия — самый опасный вопрос для любой страны. Сейчас в России данной теме уделяют особое внимание, да и во времена СССР эту проблему не игнорировали», — сказал он NewInform.

Собеседник напомнил о словах президента РФ Владимира Путина об опасности проблемы национальной нетерпимости. Глава страны отмечал, что в случае ее появления, государство может прийти к развалу.

«Нужно понимать, что у нас живет огромное количество различных народов. Всех провокаторов, пытающихся продвигать свои идеи через деление людей по национальному и расовому признаку, необходимо судить по закону», — указал спикер.

Он также объяснил, почему «американский сценарий», скорее всего, не может быть реализован в РФ. Владимир Джабаров пояснил, что в страну принудительно не завозились рабы. Он привел в пример Российскую империю, уникальность которой заключалась в том, что она помогала своим так называемым колониям, а не выкачивала из них человеческие ресурсы, резюмировал сенатор.