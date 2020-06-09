Жена погибшего водителя будет добиваться наказания для Ефремова. События дня. ФАН-ТВ

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы Михаилу Ефремову грозит до двенадцати лет тюрьмы. Правоохранительные органы переквалифицировали дело в отношении актера после того, как погиб пострадавший в аварии водитель фургона. Заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Напомним, ДТП случилось 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Сам он не пострадал, однако водитель второго авто получил тяжелые травмы. Чтобы извлечь его из машины понадобилась бригада спасателей МЧС. Пострадавшего доставили в НИИ имени Склифосовского, позже он скончался. Жена погибшего Сергея Захарова заявила, что будет добиваться наказания для Михаила Ефремова. Расследование дела артиста взяла на контроль прокуратура столицы.

Количество случаев коронавируса в России уменьшается В России за последние сутки количество выздоровевших от коронавируса превысило число подтвержденных случаев инфекции. Выявлено 8 595 случаев. Из них 1 572 — в Москве. Это самый низкий показатель в столице почти за два месяца, начиная с 16 апреля. При том выздоровевших в три с половиной раза больше. Суточный прирост — меньше одного процента. Напомним, что в Москве завершился сегодня режим самоизоляции и пропускной режим. Начался новый этап снятия ограничительных мер. Заработали социальные и льготные карты для проезда в общественном транспорте. Открываются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству, общественные, научные организации, киностудии и студии звукозаписи. Вновь действует каршеринг. Разрешено посещение кладбищ. Однако сохраняется перчаточно-масочный режим.

Нефтепродукты попали в озеро Пясино Нефтепродукты после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске попали в озеро Пясино. Оно расположено севернее города, примерно в 20 км. Эксперты считают, что топливо попало в озеро из впадающей в него реки Амбарная. Замглавы министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк подчеркнула, что пока в водоеме нет превышения допустимой нормы концентрации углеводородов. Напомним, разлив топлива произошел 29 мая в результате аварии в районе ТЭЦ-3. Из резервуара вылилась 21 тысяча тонн топлива, 15 из которых попали в воду. Правоохранительные органы возбудили по данному факту три уголовных дела, обвинение уже предъявлено начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3. Спасатели продолжают ликвидировать последствия ЧС.