Внешность Алсу после самоизоляции озадачила поклонников

Москва, 9 июня. Популярная певица Алсу показала поклонникам изменения во внешнем виде после самоизоляции. Поклонники поп-исполнительницы отметили, что звезда выглядит прекрасно с обновленным образом.

Певица опубликовала в своем профиле в Instagram фотографию и попросила совета у поклонников. За последние месяцы локоны звезды успели существенно вырасти, а оттенок волос стал светлее.

«За время карантина хорошо отросли волосы. Пусть растут дальше или ну их?» — задалась вопросом звезда.

Поклонники с восхищением отметили, что певица потрясающе выглядит после самоизоляции. Однако вопрос о волосах озадачил интернет-пользователей, сообщил Infox.ru. Под публикацией исполнительницы хита «Иногда» появилась масса комментариев по поводу ее внешнего облика, указал РИАМО.

«Красавица, тебе все идет и цвет», — написала z_safina.

«Тебе очень идет каре. Хотя тебе все идет», — добавила olese4ka_zhdanova.

«Конечно, пусть растут, цвет шикарный», — подчеркнула valeriya_luchik.

«С короткими лучше», — отметила iampirauliana.

Среди почитателей красоты звезды были популярные певица Валерия и композитор Игорь Крутой.

«Красавица!» — написал igorkrutoy65.