На минувших выходных произошел очередной поворот в истории, связанной с похищением и незаконным удержанием двух граждан РФ, социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, на подконтрольной нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС) территории. Попытка возвращения ученых сорвалась уже в третий раз.

В воскресенье, 7 июня, ливийские СМИ сообщили, что премьер-министр ПНС Файез Саррадж нанесет визит в Москву и привезет с собой российских социологов, которые уже более года незаконно заточены в частной тюрьме Митига. В действительности же борт, на котором предположительно находились Максим и Самер, приземлился не в России, а во втором по значимости городе Турции — Стамбуле. Там он пробыл всю ночь и вернулся обратно в Ливию утром следующего дня.

В то же время Анкара по-прежнему поддерживает Триполи не только живой силой, в том числе завербованными сирийскими наемниками, членами ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (террористические организации, запрещены в РФ), но и военной техникой, что является прямым нарушением оружейного эмбарго ООН.

Что об этом думают в России

Причину, почему социологов так и не вернули домой, раскрыл глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Эти выходные я провел на работе, в офисе Фонда защиты национальных ценностей, испытывая особое чувство тревоги и волнения: ждал возвращения на Родину Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые уже больше года находятся в плену у ливийских бандитов. Я был готов рвануть в аэропорт за ними в любую минуту, но разыгрался очередной эпизод этой драмы. Мы знаем, что незадолго до вылета был проведен очередной допрос с целью выбить из Максима и Самера нужные ПНС показания. Но, судя по тому, что социологов не вернули, они не сломались и не сказали то, что нужно протурецким оккупантам в Триполи», — объяснил он.

Шугалей и Суэйфан по-прежнему находятся под колоссальным давлением бандформирований ПНС. Их пытаются заставить «подписаться» под клеветой о якобы имевших место быть нарушениях, с помощью которых «правительство» Сарраджа смогло бы хоть как-то легитимировать незаконное удержание двух иностранных граждан. В тюрьме Митига, возглавляемой военным преступником и членом «Аль-Каиды» Абд аль-Рауфом Каррой, боевики ломали моральный дух ученых и применяли физические расправы, чтобы выбить из них необходимое для оправдания собственных нарушений международного законодательства и прав человека «признание». Однако даже за год им это не удалось.

Россиян пытают год, чтобы выбить из них «признание»

Незадолго до вылета самолета, на котором, согласно сообщению Libya 24, находились социологи, аккаунт наступательной операции боевиков ПНС «Вулкан гнева» открыто заявил о проведении очередного допроса. После неудачного вброса о нарушении визового режима, который был опровергнут снимками паспортов Шугалея и Суэйфана с проштампованными ливийским посольством визами, триполитанские власти вернулись к старой, «отработанной» версии обвинения — вмешательство в выборы. Однако приписываемое ученым преступление также не выдерживает проверки фактами: в Ливии не проводили голосование ни в момент приезда россиян, ни после их насильственного ареста, ни спустя год незаконного заточения.

В стране нет ни конституции, ни законодательного права. Выборов и в обозримом будущем не предвидится. Шугалея и Суэйфана похитили и удерживают с целью давления на РФ. Ведь спустя несколько недель после нападения на группу исследователей председатель Высшего госсовета ПНС Ливии Халед аль-Мишри связался с ФЗНЦ и шантажировал сотрудников Фонда, предлагая им жизнь ученых в обмен на поддержку Москвы. Малькевич напомнил, что ПНС не в первый раз спекулирует на теме и обещает вернуть социологов домой, но этого так и не произошло. Делегация ПНС не привезла похищенных ни на форум Россия-Африка, ни на январские переговоры в Москву.

«23 и 24 октября в Сочи проходил саммит и экономический форум «Россия-Африка», который собрал рекордное количество африканских руководителей — более тридцати. Планировалось, что делегация ПНС привезет наших коллег на саммит, но этого не случилось. Вторая попытка была 13 января, когда Файез Саррадж приезжал в Москву на встречу по урегулированию ситуации в Ливии с участием фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего Ливийской национальной армией. И вот сейчас ситуация та же — ожидание жеста доброй воли от людей, которые на это не способны», — заключил руководитель Фонда.

Предыстория вопроса

Напомним, более года назад, в ночь с 16 на 17 мая 2019 года, боевики ПНС Ливии похитили двух российских ученых. Социологи Александр Прокофьев и Максим Шугалей вместе со своим переводчиком Самером Суэйфаном прибыли в Ливию с официального разрешения властей. Каждый имел при себе комплект документов, позволяющий проводить исследования на территории иностранного государства. Цель их поездки — проведение социологического опроса среди местного населения. Прокофьев покинул страну раньше, поэтому избежал участи Максима и Самера. После нападения и насильственного ареста россиян передали группировке RADA, входящей в структуру «МВД» ПНС. Главарь этого бандформирования Абд аль-Рауф Карра также контролирует частную тюрьму Митига, в которую без предъявления официального обвинения поместили ученых.

Спустя пять месяцев незаконного ареста, состояние Максима и Самера оставляло желать лучшего. На снятом в сентябре 2019 года видеоролике, где под давлением боевиков ПНС они говорят о хорошем обращении, изменения видны невооруженным взглядом. Оба не похожи на себя: Самер истощен, Шугалей заметно осунулся и постарел. Очевидно, что после года пыток, учитывая сильно ухудшившееся самочувствие через четыре месяца пребывания в плену, здоровье россиян находится на грани. Оба еще до поездки в Ливию имели ряд хронических заболеваний, Самер страдает от диабета, а Шугалей незадолго до командировки перенес инсульт.

1 Организация запрещена на территории РФ.