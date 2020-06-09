Полиция проводит обыск в автосалоне бывшего хоккеиста СКА Сушинского

Санкт-Петербург, 9 июня. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в петербургском автосалоне «Авангард» и еще ряде адресов по делу об обналичивании денежных средств. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

Бенефициаром автосалона является бывший хоккеист петербургского СКА, нынешний президент омского «Авангарда» Максим Сушинский.

«Оперативные мероприятия идут по порядка 30 адресам, в том числе в автосалоне «Авангард». По делу об обналичивании денег», — отметил источник.

Автосалон «Авангард» на Приморском проспекте в Петербурге был открыт в 2017 году Сушинским. Компания является официальным дилером по продаже автомобилей Mercedes-Benz, передает Пятый канал.

Оперативники полагают, что подозреваемые продавали вырученный при продаже автомобилей «нал», при этом средства клиентов проводились как безналичные платежи. В отношении предполагаемых злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Максим Сушинский завершил игровую карьеру в 2013 году. До этого он трижды признавался лучшим игроком чемпионата России. В 2008 году Сушинский стал чемпионом мира в составе сборной России. В 2018 году экс-форвард возглавил хоккейный клуб «Авангард».

Ранее в Подмосковье полиция пресекла незаконную деятельность преступной группы, занимавшейся обналичиванием денег. Подсудимым были назначены штрафы и условные сроки, передает РИАМО.