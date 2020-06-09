Голикова рассказала, сколько детей в России заразились коронавирусом

В 94 процентах организаций для детей-сирот в России нет заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, передает корреспондент ФАН.

«Проведен мониторинг ситуации в 846 организациях для детей-сирот и детей, нуждающихся в социальной реабилитации. По данным мониторинга, в 94% организаций отсутствуют факты COVID-19 как у детей, так и у взрослых, что говорит об эффективности и своевременности мер, которые были приняты», — рассказала Голикова на совещании с участием спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

По словам вице-премьера, с 1 апреля по 15 мая из почти 40 тысяч воспитанников организаций для детей-сирот возвращены законным представителям около 4,2 тысяч детей. Кроме того, более 4 тысяч детей временно переданы в семьи на гостевой режим или предварительную опеку.

Новая коронавирусная инфекция была выявлена у 35,6 тысяч детей до 18 лет, что составляет 7,5% от общего числа заразившихся в России, добавила Голикова. Дети чаще всего болеют в легкой и бессимптомной форме, при этом особое внимание уделялось тем из них, которые имеют хронические или сопутствующие заболевания, а также иммунодефицит, пояснила зампред правительства.

«В регионы были направлены соответствующие методические рекомендации со схемами лечения в зависимости от тяжести заболевания и поставлена задача сконцентрировать внимание на детях и беременных женщинах с ВИЧ-инфекцией», — сказала Голикова.

Регионам было рекомендовано усилить наблюдение за детьми на дому, получающими паллиативную помощь силами выездных медицинских служб.

По состоянию на 9 июня, в России выявлено 485 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За все время от нее скончались 6 142 жителя страны. Выздоровело 242 397 человек.