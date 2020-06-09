Россия может использовать нынешний кризис как возможность опережающего развития

Москва, 9 июня. Россия может избежать роли жертвы нынешнего кризиса и даже обернуть его в свою пользу, если применит правильную стратегию развития.

Сегодня государству необходимо принять решительные меры по защите национальной экономики от разрушительного влияния «цунами» мирового кризиса и по созданию условий для устойчивого опережающего роста, отмечают в «Царьграде».

В частности, нужно восстановить суверенитет национальной денежной системы и внутренние механизмы кредитования расширенного воспроизводства экономики и перейти к реализации стратегии модернизации и опережающего развития экономики страны на передовой технологической основе. В редакции уточнили, какие действия должна включать последняя.

«Модернизацию экономики на основе нового технологического уклада, импортозамещение в сферах с передовым технологическим уровнем, увеличение степени переработки сырьевых товаров, активизацию имеющегося научно-технического потенциала и всемерное стимулирование инновационной активности», — говорится в публикации.

В СМИ разделяют поставленные президентом РФ Владимиром Путиным и правительством цели по выходу на устойчивую траекторию опережающего экономического роста и считают возможным до конца 2021 года не только преодолеть вызванное самоизоляцией падение производства и доходов граждан, но и выйти на траекторию опережающего развития экономики с ежегодным приростом реальной зарплаты россиян не менее чем на 7%.

В прошлый вторник, 2 июня, глава Кабмина РФ Михаил Мишустин представил Путину общенациональный план восстановления экономики. Его главной целью он назвал преодоление спада экономики из-за коронавируса. Премьер также отметил, что реальные доходы населения должны стабильно расти, передает «ФедералПресс».

По словам Мишустина, реализация плана продлится до конца 2021 года. Она будет происходить в три этапа: на первом до конца третьего квартала 2020 года предстоит стабилизировать ситуацию, на втором — до второго квартала 2021 года довести экономику и доходы до уровня прошлого года, на третьем — к концу 2021 года сократить уровень бедности.