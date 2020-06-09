Полиция обнаружила украденные у инкассаторов 2 млн рублей в Красноярске

Красноярск, 9 июня. Сотрудники МВД обнаружили более 2 миллионов рублей, которые грабители отобрали у инкассаторов, об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Во время обысков в разных частях города обнаружено и изъято более двух миллионов рублей, похищенных во время дерзкого нападения на инкассаторов 30 мая», — сообщили в ведомстве.

По данным МВД России, грабители поделили похищенные деньги поровну. Один из подозреваемых упаковал свою долю и долю подельника в сверток и привез знакомому на хранение. В ходе обыска деньги были изъяты. Третий подельник спрятал деньги в недостроенном здании, их также удалось обнаружить.

Вооруженное нападение на инкассаторов произошло 30 мая на улице Щорса в Красноярске. Двое злоумышленников в масках подбежали к автомобилю инкассаторов. Один из них открыл стрельбу, а второй схватил сумку с деньгами. После этого грабители скрылись с места преступления. Один из инкассаторов получил ранения. Момент нападения попал на видео.

Накануне сообщалось, что подозреваемые в вооруженном нападении на автомобиль инкассаторов были задержаны. В совершении преступления подозреваются трое мужчин 1961, 1971 и 1980 года рождения. По факту преступления открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного УК РФ по статье «Разбой».