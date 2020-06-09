«Агора» пытается парализовать борьбу с наркотиками в России через Совет Европы

В понедельник, 8 июня, международная правозащитная организация «Агора» направила доклад в Комитет министров Совета Европы, в котором пожаловалась на нежелание России исполнять указания Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В частности, «Агора» указывает, что российские правоохранительные органы не намерены отказываться от практики проверочных закупок у подозреваемых в наркоторговле гражданах. Между тем именно проведение контрольных закупок является одним из самых эффективных способов по выявлению и ликвидации точек сбыта наркотических веществ.

Если проблемы нет, «Агора» ее выдумает

В своем докладе «Агора» ссылается на дело 2012 года «Веселов и другие против России». Это ряд судебных разбирательств, в основу которых легли вынесенные российскими судами обвинительные приговоры по статье 228.1 «Незаконный сбыт наркотиков». Всех заявителей объединяло одно — в России их уличили в сбыте наркотиков.

Что интересно, тот же Веселов не отрицал сам факт продажи запрещенных веществ, но обвинил правоохранительные органы, будто это они его подтолкнули к преступлению. В материалах дела указано, что информация о том, что Веселов торгует наркотиками, поступила полицейским от информатора. Этот же информатор в дальнейшем получил от правоохранителей меченые деньги, с помощью которых совершил покупку небольшой партии наркотиков.

И сам информатор, и полицейские заявили, что давления на Веселова не оказывалось, решение принимал он сам. Несмотря на последний факт, ЕСПЧ принял сторону заявителя. По мнению брюссельских судей, российские граждане оказались незащищены законодательно от провокационных действий со стороны правоохранительных органов. Как бы то ни было, приговор Веселова остался без изменений.

Между тем показательно другое судебное разбирательство по обжалованию дела о наркоторговле, проходившее в декабре 2011 года, но не в Брюсселе, а в Верховном суде России. Тогда рассматривалось так называемое «Дело Дудина» — гражданин был приговорен почти к 10 годам лишения свободы за покупку, хранение и сбыт запрещенных веществ.

В ходе следствия было успешно проведено три проверочные закупки, однако осужденный уверял, что до контактов с полицейскими под прикрытием он не имел умысла продавать наркотики. Судебная коллегия подробно изучила материалы дела и установила, что сторона обвинения действительно не предоставила никаких доказательств и свидетельств того, что Дудин намеревался продавать наркотики. В результате все обвинения о сбыте незаконных веществ с гражданина были сняты. Выходит, что в России и без советов СЕ и ЕСПЧ проверочные закупки четко регулируются законом, а главное, эти законы работают на практике.

Важно отметить, что в основу такого решения легло постановление пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2006 года «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». В пункте 14 этого документа четко указано, что ни одна проверочная закупка наркотических веществ не может лечь в основу обвинения, если при этом не доказан умысел на совершение преступления, сформировавшийся без влияния правоохранительных органов.

Хорошо видно, что российская правовая база обеспечивает защиту граждан, подозреваемых в наркоторговле, от ошибочных обвинений со стороны следственных органов. В основе таких дел может лежать только преступный умысел, но не контрольная закупка. Но при этом именно контрольная закупка позволяет правоохранителям наиболее эффективно и оперативно бороться с распространением наркотических веществ. Даже при доказанном наличии умысла подозреваемого крайне сложно уличить в наркоторговле, о чем говорит адвокатская практика. Как отмечается, доказать сбыт можно только в двух случаях — при наличии признательных показаний или по результатам закупки.

Когда борьба с наркотиками проиграна, остается легализация

Так с какой же целью «Агора» через Совет Европы пытается оказать давление на Россию и фактически запретить самый эффективный способ по выявлению точек сбыта наркотиков? Обратим внимание, что в своих многократных докладах на эту тему юристы «Агоры» ссылаются на «положительный западный опыт».

А между тем этот «положительный опыт» является повсеместной легализацией и декриминализацией наркотических веществ. В той же Бельгии, где заседает ЕСПЧ, «легкие» наркотики полностью разрешены. Такой итог борьбы вполне закономерен: лишившись основных инструментов борьбы с розничной торговлей наркотиками, европейские полицейские оказались просто бессильны перед организованной преступностью.

По большому счету повсеместная легализация наркотиков на Западе — это признание собственного бессилия перед проблемой, а вовсе не мнимый признак свободы. Выгоду от этого процесса получили только фармкорпорации, которые теперь отвечают за производство таких своеобразных «медикаментов». Они получили не только огромный рынок сбыта, но и постоянных клиентов, легально зависимых от некогда запрещенных веществ. Предсказуемо, что производители «легалайза» не прочь расширить свои горизонты за счет России с ее более чем 140 миллионами потенциальных «клиентов».

Что же касается «Агоры» в сложившейся ситуации, ее и раньше уличали в отстаивании интересов зарубежных заказчиков. Ныне действующее объединение адвокатов «Агора» является наследником Ассоциации «Агора», признанной иностранным агентом. Еще в 2014 году она была внесена в список иностранных агентов за получение иностранного финансирования и попытки влиять на политическую жизнь России. Что интересно, старую «Агору» подозревали в продвижении «метадоновой терапии». Это практика пересаживания наркоманов с опасных наркотиков на якобы безопасный метадон, хотя в итоге наркоман просто становится зависим от фармкомпаний, а не от наркокартелей.

Ассоциация была ликвидирована в 2016 году, но пришедшая ей на смену международная «Агора» в своих методах ничем не отличается. В своей жалобе, направленной в Комитет министров Совета Европы, она искусственно создает повод, который будет использован Западом для новых попыток давления на Россию. На этот раз Европа попытается нанести удар по законам, позволяющим российской полиции эффективно бороться с наркотрафиком.